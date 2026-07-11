Бизнесмен, чието име излезе в справката на Демерджиев: Не познавам Пеевски

„В течение съм с тази нелепа информация. Абсолютно невярно е това, нямам честта да познавам г-н Пеевски". Това заяви пред NOVA бизнесменът Любомир Петров.

Неговото име излезе в справката от 53 на ГДБОП за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, изпратена в Народното събрание от вътрешния министър Иван Демерджиев. В справката са споменати 227 полета от юни 2018 до тази година. Според МВР лидерът на ДПС пътува сам в 135 от тях, а в 92 е с други пътници. Според данните Петров и Пеевски са летели заедно до Истанбул в навечерието на коледните празници миналата година.

„Нямам идея от къде моето име е замесено в цялата тази история. Най-вероятно става дума за някакво съвпадение на имена", каза Петров.

„Аз съм бил в България по това време и нямам представа как ЕГН-то ми ще е там. Аз съм на 58 години и не може някой да си позволи просто така да бъде хвърлено името ми в пространството. Но няма да оставя тези неща така в никакъв случай. Тези, които са злоупотребили с името ми ще си понесат отговорността, която закона предвижда в такива случаи", заяви Петров.