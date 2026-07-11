Божидар Божанов: Гюров сам ще реши дали да се кандидатира за президент

Дали Андрей Гюров ще реши да направи такава заявка и кога ще го направи е изцяло негово решение. Ние многократно сме давали много висока оценка за работата му, включително за организирането на честни избори, но решението е лично негово. Това заяви депутатът от "Да, България" Божидар Божанов пред БНТ.

Единна кандидатура на демократичната общност за президент ще има, каза още той и допълни, че коалицията ще излъчи общ кандидат за президентските избори заедно с партньорите си.

„С „Продължаваме промяната", „Демократи за силна България", ДЕОС и останалите партньори процесът върви. Темата за общата силна кандидатура беше поставена още миналата година и оттогава няма различни мнения. Единна обща кандидатура ще има", каза той.

Божанов поздрави Радан Кънев за избирането му начело на ДСБ и подчерта, че промяната в ръководството няма да доведе до сътресения в коалицията „Демократична България".

"Не е станала някаква тектонична промяна, която да налага дълъг преход. Разбрах, че господин Атанасов просто е решил да не се кандидатира за нов мандат", добави той.

Божанов изключи възможността за обща кандидатура със СДС.

„СДС през последните години неизменно играят заедно с ГЕРБ. За съжаление се използва една историческа марка, която отдавна е изпразнена от съдържание. Не е достатъчно да кажеш 'нека всички се обединим'. Важното е какво си направил с действията си."

По повод 21-ия пакет европейски санкции срещу Русия Божанов заяви, че България правилно не е наложила вето. Той обаче изрази притеснение, че българската позиция може да е обслужила интересите на руския олигарх Вагит Алекперов. А по отношение на договора с „Боташ" Божанов коментира, че замразяването на договора не решава проблема. Той предупреди, че Турция няма просто да се откаже от дължимите средства.