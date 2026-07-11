ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дете на година е с опасност за живота след като ми...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23207845 www.24chasa.bg

Двама души загинаха след удар на кола в ремарке край Дупница, трима са ранени

5064
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

Двама души са загинали, а трима са ранени при тежка катастрофа край Дупница, съобщиха от МВР-Кюстендил за NOVA. Пътният инцидент е станал тази вечер на изхода на Дупница. Водач на лек автомобил се е ударил в ремарке, паркирано извън пътя. Сигналът за инцидента е получен малко след 19:00 ч. тази вечер. 

Повикана е и въздушна линейка. 

Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров
Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

Заради инцидента временно е ограничено движението при км 321 по път I-1 София – Дупница в района на Дупница, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Обходния маршрут е през АМ "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция". 

Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров
Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: За "Гинес" сме с 30 (дотук) поправки на Изборния кодекс (Видео)