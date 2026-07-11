Двама души загинаха след удар на кола в ремарке край Дупница, трима са ранени

Двама души са загинали, а трима са ранени при тежка катастрофа край Дупница, съобщиха от МВР-Кюстендил за NOVA. Пътният инцидент е станал тази вечер на изхода на Дупница. Водач на лек автомобил се е ударил в ремарке, паркирано извън пътя. Сигналът за инцидента е получен малко след 19:00 ч. тази вечер.

Повикана е и въздушна линейка. Тежката катастрофа СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

Заради инцидента временно е ограничено движението при км 321 по път I-1 София – Дупница в района на Дупница, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Обходния маршрут е през АМ "Струма". Трафикът се регулира от "Пътна полиция".