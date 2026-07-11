Интензивен е трафикът през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Калотина“

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Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево" на границата с Турция на изход за леки автомобили и на „Калотина" на границата със Сърбия - на вход за леки автомобили, предава БТА.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния. От ГДГП напомнят, че от 30 юни на прехода Русе - Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна.

От 08:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа, поради ниското ниво на река Дунав, припомнят от „Гранична полиция".

Трафикът е нормален и на граничните пунктове с Гърция. През преходите „Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове и с Република Северна Македония.