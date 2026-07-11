Дете на година е с опасност за живота след като микробус тръгна без водач в Орлинци

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Дете на година и половина е с опасност за живота след тежък инцидент в центъра на село Орлинци, община Средец, съобщиха от ОМВР - Бургас.

Сигналът за произшествието е подаден около 18:10 ч.

По първоначална информация лек автомобил „Фолксваген Каравел" с шуменска регистрация, собственост на 21-годишен мъж от селото и ползван от 22-годишен негов съселянин, е потеглил без водач и е притиснал момченце на година и половина.

Детето е получило тежка черепно-мозъчна и гръдна травма. То е транспортирано и настанено за лечение в отделението по реанимация на УМБАЛ – Бургас, като състоянието му е с опасност за живота.

На място се извършва оглед от разследващи полицаи. За случая е уведомен дежурен прокурор.

По случая е образувано досъдебно производство.