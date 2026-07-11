Приятели за загиналия Мартин Велев: Той обединяваше всички ни. Бяхме като мускетарите

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Той обединяваше всички ни. Бяхме като мускетарите и д'Артанян - един за всички, всички за един. Това пишат приятели на сина на Весела Лечева Мартин Велев, който загина при инцидент с джет на Халкидики само на 36 години, в общо послание във фейсбук.

Ето какво гласи то:

Един за всички и всички за един,

Мускетар непоколебим,

Един от нас,един от вас,

Приятелят обединяващ всички нас.

Ще помогне и на теб ,ще помогне и на мен , ще помогне и на

всеки ,защото той е джентълмен.

Това бе нашият МАРТИН приятел най-любим,

И без да питаш ,на него може да разчиташ,

дипломатичен и вежлив и със тяло на Сизиф,

Крепи ,подпира той света ,

със скромността вървеше за ръка.

Приятел беше ли му ти, проблемите си забрави, за всичко ще

помогне, и за това и за онова,и никога не ще остави те в беда,

мъж за пример и мъж от други времена ,

мъж със чест и доброта!

Бяхме пет ,като мускетарите и Д'артанян,

И падела играехме насам натам,

и във закачки и игри основата му сложи ти,

за поколения напред и отново беше най-отпред.....

И сега пак първи си .... във вечноста не ще забравим твойта

безкрайна доброта....

Един за всички и всички за един,

да наддадеме боен вик за нашия другар велик и брат любим, за

нашият МАРТИН.......

Подписите са Тото, Кольо, Кирчо и Росен

В петък следобед единственият син на Весела Лечева - Мартин Велев, е загинал при нелеп инцидент с джет. Това потвърдиха близки на семейството, които са участвали в операция по спасяването му. 36-годишният мъж, който успешно ръководеше фамилния бизнес заедно с брата на Весела Лечева Даниел, най-вероятно е паднал от джета в морето пред къмпинга Порто Елеа на полуостров Халкидики.

Дълбочината, където е станала трагедията, е била 12 метра. Водолази мигновено са опитали да открият тялото в опит да спасят Мартин, който е син от брака на шефката на Българския олимпийски комитет с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 г. будна кома.

Според приятели на Весела Лечева най-вероятно Мартин се е ударил в джета при падането, за което свидетелстват синини по тялото му. Когато е открит, вече е било късно. Пристигналите с две линейки лекари само са установили смъртта.

Семейството на Мартин очаква всеки момент второ дете.