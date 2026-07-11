Приятели за загиналия Мартин Велев: Той обединяваше всички ни. Бяхме като мускетарите

Той обединяваше всички ни. Бяхме като мускетарите и д'Артанян - един за всички, всички за един. Това пишат приятели на сина на Весела Лечева Мартин Велев, който загина при инцидент с джет на Халкидики само на 36 години, в общо послание във фейсбук.
Ето какво гласи то:
Един за всички и всички за един,
Мускетар непоколебим,
Един от нас,един от вас,
Приятелят обединяващ всички нас.
Ще помогне и на теб ,ще помогне и на мен , ще помогне и на
всеки ,защото той е джентълмен.
Това бе нашият МАРТИН приятел най-любим,
И без да питаш ,на него може да разчиташ,
дипломатичен и вежлив и със тяло на Сизиф,
Крепи ,подпира той света ,
със скромността вървеше за ръка.
Приятел беше ли му ти, проблемите си забрави, за всичко ще
помогне, и за това и за онова,и никога не ще остави те в беда,
мъж за пример и мъж от други времена ,
мъж със чест и доброта!
Бяхме пет ,като мускетарите и Д'артанян,
И падела играехме насам натам,
и във закачки и игри основата му сложи ти,
за поколения напред и отново беше най-отпред.....
И сега пак първи си .... във вечноста не ще забравим твойта
безкрайна доброта....
Един за всички и всички за един,
да наддадеме боен вик за нашия другар велик и брат любим, за
нашият МАРТИН.......
Подписите са Тото, Кольо, Кирчо и Росен
В петък следобед единственият син на Весела Лечева - Мартин Велев, е загинал при нелеп инцидент с джет. Това потвърдиха близки на семейството, които са участвали в операция по спасяването му. 36-годишният мъж, който успешно ръководеше фамилния бизнес заедно с брата на Весела Лечева Даниел, най-вероятно е паднал от джета в морето пред къмпинга Порто Елеа на полуостров Халкидики.
Дълбочината, където е станала трагедията, е била 12 метра. Водолази мигновено са опитали да открият тялото в опит да спасят Мартин, който е син от брака на шефката на Българския олимпийски комитет с бизнесмена Манол Велев, който почина през 2022 г. след 15 г. будна кома.
Според приятели на Весела Лечева най-вероятно Мартин се е ударил в джета при падането, за което свидетелстват синини по тялото му. Когато е открит, вече е било късно. Пристигналите с две линейки лекари само са установили смъртта.
Семейството на Мартин очаква всеки момент второ дете.