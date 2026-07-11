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Две авиационни организации изказаха съболезнования за кончината на космонавта Александър Александров

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Александър Александров Снимка Архив

Асоциацията на българските авиокомпании и Съюзът на ветераните от българската гражданска авиация изказаха съболезнования по повод кончината на българския космонавт Александър Александров. Това написаха в съобщение до медиите от двете организации, предава БТА.

"България загуби човек, допринесъл за определянето й като космическа държава. Поклон пред паметта му", заявяват организациите.

В петък премиерът Румен Радев съобщи в официалната си фейсбук страница за кончината на генерал-майор Александър Александров. "Неговият полет в Космоса през 1988 г. е не само изключително постижение в личния му професионален път, но и исторически момент за България, утвърдил авторитета на страната ни сред държавите с принос към космическите изследвания", написа министър-председателят.

Поклонението пред паметта на българския космонавт ще се състои на 13 юли (понеделник) от 11:00 ч. в Централния военен клуб в София, съобщиха от Министерството на отбраната.

Александър Александров Снимка Архив

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