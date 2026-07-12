"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камионът от тежката катастрофа с двама загинали край Дупница не е бил в нарушение, съобщиха от МВР.

Инцидентът стана в събота малко преди разклона за Бобов Дол в посока София, преди магистрала "Струма". Кола се удари в ремаркето на паркиран камион.

Загинаха шофьорът на колата и негов спътник, който се е возил на предната седалка. Други трима са пострадали, сред тях и момиче на 17 години, което е откарано с медицински хеликоптер в столичната болница „Света Анна".

Шофьорът на камиона не е пострадал. По непотвърдена информация той не е бил вътре. Все още се изяснява как се е стигнало до инцидента и дали става въпрос за висока скорост.