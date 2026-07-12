Двойка българи: Сервитьори ни нападнаха в Гърция след спор за сметка

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За скандал и агресия срещу млада българска двойка в заведение в Гърция разказва bTV. Историята е по думите на Венцислав Викторов и Ивон Аляпова, които били на почивка в Лефкада миналата седмица. Отишли в ресторант с гледка към залеза.

"Поръчахме бутилка вино и салата, разказва Венцислав, останахме изненадани от сметката". В нея били надписани две бутилки вода и порция скариди - общо повече от 50 евро.

Венцислав разказва, че извикали сервитьора и поискали да бъде коригирана сметката.

"От заведението ни казаха, че можем да тръгнем само след като платим." Венцислав отказал, поискал да бъде повикана полиция. Тя не пристигнала за 2 часа.

"Решихме, че ще оставим парите, които са реално в сметката ни. При излизането от ресторанта 7-8 сервитьора тръгнаха към нас. Един ми застана пред лицето, залитнах надолу", разказва Ивона. Според Венцислав "изтласкаха ни към главната улица пред заведението, почнаха да ме блъскат, извадих телефона си да заснема какво се случва".

От заведението казали, че подобна сцена не се е разиграла на територията на обекта.

Снимка: btvnovinite "Имам по цялото тяло синини и по окото от удара", казва Венцислав и твърди, че е бил душен:

"Причерня ми, не можех да дишам". Ивона му казала, че са я принуждавали, но тя не се съгласила, да изтрие всички клипове.

"Идват полицаи, имах сънливост, повръщаше ми се, поисках да бъда прегледан в болница, там седях часове", казва Венцислав. След болницата отишли в районното управление. "Полицейските служители твърдяха, че аз съм се напил и съм съм паднал, абсурдни твърдения", казва Венцислав.

От bTV са потърсили полицията в Лефкада, по телефона са им обяснили, че нямат подобен регистриран случай.