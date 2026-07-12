70% от местата по държавна поръчка в Пловдивския университет са заети след първото класиране

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С най-висок бал са записани бъдещите студенти по музика в Педагогическия факултет

Около 70% от местата за обучение по държавна поръчка в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" са заети след първото класиране, съобщиха от администрацията.

1347 са кандидатите, подали декларации за второ класиране, което ще бъде обявено във вторник, 14 юли.

С най-висок бал са записани бъдещите студенти по музика в Педагогическия факултет, 36.00. Също високи са минималните балове за "Предучилищна и начална училищна педагогика", "Психология", Международни икономически отношения, "Право" и „Маркетинг" – около 34. Близо до тези стойности за прием са класиранията в "Английска филология", "Българска филология" и смесените специалности, включващи български и чужд език. Следват "Бизнес мениджмънт", "Икономика и бизнес" (около 33.60). Около 33 е минималният бал за специалности като "Културен туризъм", "Национална сигурност" "Информационна и мрежова сигурност", "Криминалистична химия", "Мениджмънт на туристическия бизнес", "Финанси" и "Счетоводство".

2000 студенти вече са записани в редовна и задочна форма по държавна поръчка. В най-голяма степен вече са запълнени местата в специалности като "Право", "Психология", "Финанси", "Софтуерно инженерство", "Национална сигурност" - задочно, "Предучилищна и начална училищна педагогика".

За обучение в платена форма до този момент са записани 252-ма редовни студенти и 521 задочници.