Асен Василев: Кандидатурата ни за президент няма да е дясна, а на всички граждани

ПП ще имат единна кандидатура с ДСБ и "Да, България", лидерът на "Промяната" очаква да са готови до края на лятото

Това са мажоритарни избори, това не са партийни избори - някоя централа си харесала някой, и го издигнала

"Пълен провал" е оценката, която председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев даде на действията на правителството на Румен Радев. Той не пропусна да подчертае, че премиерът и хората му правят пълно отстъпление от предизборните си обещания.

Днес ПП се събират в столичен хотел за редовното си годишно общо събрание. Предстои да бъдат променени някои от ръководните позиции за хора, които са изпаднали в несъвместимост или са напуснали. Такъв е случаят с Вяра Тодева, която стана член на ЦИК и заради това не може да е в партийното ръководство. Има и минимални промени в устава.

От края на изборите и от раздялата с "Демократична България" имаме 400 нови членове, похвали се Василев.

След като и вчера ДСБ и "Да, България" акцентираха на силната единна президентска кандидатура, която да се противопостави на хегемонията на партията на Румен Радев, Василев описа и какъв трябва да е кандидатът за държавен глава.

"Трябва да е фигура, която е готова, когато властта прави грешки, дали това е НС или МС, тези грешки да бъдат ясно посочени. А не да е гумен печат на всичко, което се случва в държавата По конституция това е и една от основните му роли. Той затова се избира директно, за да може да е коректив, ако страната тръгне в грешка посока", каза лидерът на ПП.

Имена все още не се обсъждат, а според споразумението с ДБ водещ на преговорите е Форума за демократично действие. Василев обаче бе категоричен: единна кандидатура за президент ще има.

"Очаквам до края на лятото да имаме конкретен кандидат. Ще бъде единна кандидатура, която ще подкрепим. Не бих казал дясна, а на всички граждани", каза лидерът на ПП.

"Разговорите са за обща кандидатура. Важно е кандидатът да бъде припознат от българските граждани. Това са мажоритарни избори, това не са партийни избори някоя партийна централа си харесала някой и го вдигнала. Така няма да се избере истински президент", подчерта той. Трябва да има човек, когото българските граждани биха припознали, силна фигура, която наистина може ако има проблем , той да бъде ясно посочен", добави Василев.

Очаквайте подробности.