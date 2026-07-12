8 акции за подпомагане на пострадали в планината туристи е имало през последните 24 часа

През изминалото денонощие Планинската спасителна служба е провела осем акции, при които са помогнали на пострадали в планината туристи. Към момента тече акция по извеждане на жена с изкълчен глезен от Хижа „Ехо", съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

За момента са добри условията за туризъм в планините, очаква се в следобедните часове на места да има гръмотевични бури с дъжд, допълват оттам.

Засега времето е тихо, на доста места е облачно, а температурите са между 8 и 16 градуса.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.