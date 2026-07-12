ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България затвърди доминацията си сред младите леко...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23208975 www.24chasa.bg

8 акции за подпомагане на пострадали в планината туристи е имало през последните 24 часа

1060
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимката е илюстративна.

През изминалото денонощие Планинската спасителна служба е провела осем акции, при които са помогнали на пострадали в планината туристи. Към момента тече акция по извеждане на жена с изкълчен глезен от Хижа „Ехо", съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. 

За момента са добри условията за туризъм в планините, очаква се в следобедните часове на места да има гръмотевични бури с дъжд, допълват оттам.

Засега времето е тихо, на доста места е облачно, а температурите са между 8 и 16 градуса. 

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 15°.

Снимката е илюстративна.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики: Как 1000 лева станаха един (Видео)