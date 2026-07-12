400 нови членове дошли в "Промяната" след вота и раздялата с ДБ

Лидерът на ПП предупреди, че ако никой не ги чуе за бюджета може да има протести

Кирил Петков се включи в събранието с видео обръщение, такова изпрати и кметът на София Васил Терзиев

"Наша задача е да убедим най-добрите и достойни кандидати да са наши кандидати. Това ще е трудно, ако сме сами, трябва да протегнем ръка, трябва голямо обединение", смята Петър Куленски

Добрата новина е, че от края на изборите и от разделянето ни с колегите от "Демократична България" досега имаме над 400 нови члена, които са се присъединили към "Продължаваме промяната". Организацията се подготвя добре и доста силно за президентските, и за местните избори.

Върху този факт акцентира и преди и по време на днешното общо заседание на ПП лидерът на партията Асен Василев.

"Промяната" и "Демократична България" се явиха заедно на последния парламентарен вот, но още преди структурирането на парламентарните групи се разделиха. А основен инициатор на това бе именно Василев. Вчера, в последния си ден като лидер на ДСБ, Атанас Атанасов изрази съжаление за раздялата.

Редовно общо събрание провежда "Продължаваме промяната" днес. Лидерът на формацията Асен Василев направи бързо обобщение на резултатите от решенията през изминалата година, делегатите имат да попълнят и няколко позиции в ръководните си органи след като членове като бившата областна управителка на София Вяра Тодева бяха избрани за длъжности, които не им позволяват партийно функционерство. 250-те делегати ще направят и леки корекции в устава. Редовно общо събрание провежда "Промяната" днес Снимка: Румяна Тонева

Острите критики към бюджета на правителството на Румен Радев продължиха и на днешното редовно общо събрание на "Продължаваме промяната" в София. Лидерът на формацията Асен Василев изтъкна, че миналогодишните протести са били и защото българите са видели, че България може да не е последна в Европа, ако общите ни пари не изтичат през обществени поръчки към кръгове от фирми, приближени до властта".

"Миналата година тези протести докараха Радев на власт - с 131 депутати. От 1997-ма г. не е имало такова парламентарно мнозинство. Това парламентарно мнозинство иска отново да ни направи най-бедни в Европа. С проекта на бюджет, който е представен се заделят 3,5 млрд. евро повече отколкото сме похарчили м.г. за капиталови разходи, 2 млрд. повече от бюджета на Желязков, срещу който протестирахме", критичен бе Василев.

Лидерът на ПП коментира финансовата рамка и преди началото на заседанието.

"Видяхме абсолютно отстъпление от заявките, с които това управление беше избрано. Виждаме бюджет с по-голям дефицит, с повече пари за обществени поръчки и издръжка, със замразено майчинство, замразени социални плащания, удар по малкия бизнес и по всички работещи на непълен работен ден", заяви Василев. Той предупреди, че предлаганият бюджет ще струва скъпо на всеки български гражданин. „Вие ще платите 400 евро, аз ще платя 400 евро. Всяко бебе и всеки пенсионер ще плати по 400 евро повече за капиталови разходи и издръжка, които дори не са описани в бюджета", каза бившият финансов министър.

А по-рано днес той предупреди, че може да се стигне и до нови протести. Сравни ситуацията с приемането на финансовата рамка по времето на кабинета на Росен Желязков. "Там първо предупреждавахме, после показвахме как трябва да се поправи бюджетът. След това започнахме разговори, след това направихме предложение между първо и второ четене и когато всичко това не беше прието, направихме протести. Сега ще направим предложения. Ще видим каква ще бъде реакцията на властта към тези предложения и на база на това ще решим дали трябва да правим протести", каза той.

Обстойно се спря на някои от текстовете по бюджета и по време на кратката си реч на общото събрание. "Не сме тук, за да правим анализ на правителството, ще го направят българските граждани, прекъсна критиките си Василев. И обясни - след като постигнахме първите 2 големи цели (Шенген и еврозоната - б.р.) трябва истински разговор в каква България искаме да живеем.

Лидерът на ПП даде и примери между какво трябва да се избира - държава, в която хората спокойно могат да отидат до болница без да се притесняват дали могат да си платят за екип или лечение, или да сме държавата с най-голямо доплащане. Дали да сме държава с адекватно образувание без частни уроци, или да заделяме пари за образование и въпреки това децата ходят на частни уроци.

"България може да стане нормална богата европейска държава, която да се грижи за българските граждани и да не е бухалка за българския бизнес. Но това изисква да се премахне от властта туморното образувание, започнало от ДС навремето и продължаващо и до днес. Туморното правителство, което вдига бюджета за капиталов разходи с 60%, а замразява всички социални плащания. Туморното образование, което краде всеки ден нашите пари и бъдеще", емоционален бе лидерът на ПП.

"Чухме заявка, че това туморно образувание ще бъде премахнато, но вместо битка с олигархията получаваме битка с пенсионерите и майките, а сега - с работниците и с малкия бизнес", каза той.

Лидерът на ПП очерта и задачата пред партията през следващите години:

"Да покажем, че тази България, която се грижи за гражданите си, не тормози бизнеса си и не позволява парите й да бъдат крадени, не само е възможна, но ще стане. Независимо дали сме в опозиция, или управляващи, ще направим така, че България да е честна, богата и справедлива".

Двама кметове на "Промяната" също надъхаха залата - Методи Байкушев и Петър Куленски.

Благоевградският градоначалник подчерта, че силата на ПП е, че прави всичко не само за своите поддръжници, а и за тези, които не я подкрепят и дори онези, които активно разпространяват лъжи за формацията и хората й.

"Промяната ще продължи, слънцето е изгряло. Ще се става", надъха той залата.

Куленски пък напомни, че президентските избори дават хоризонт, възможност за работа, устойчивост и шанс да се покаже какво може да се свърши. Като кмет научил, че хората искат резултати на момента, не искат оправдания, не се интересуват от международната конюнктура, националните власти и мнозинствата на местно и национално ниво.

"Затова е важно да подберем най-добрите и способни кандидати. Наша задача е да убедим най-добрите и достойни кандидати да са наши кандидати. Това ще е трудно, ако сме сами, трябва да протегнем ръка, трябва голямо обединение, за да покажем сила, визия и устойчивост и да накараме стойностните хора да тръгнат по този път с нас", заяви Куленски.

Ден след като изпрати видео обръщение за националното съвещание на ДСБ столичният кмет Васил Терзийски изпрати такова и до форума на ПП.

"Пред нас има много работа за София, институциите и за България. Пожелавам ви да имате много енергия, защото тази битка тепърва предстои", обърна се той към делегатите.

Бившият съпредседател на ПП Кирил Петков също се включи с видео обръщение, извинявайки се, че не може да присъства. "Сърцето и душата ми е с вас. Вие продължавате да сте надеждата на България", обърна се той към партийците.

Рано или късно пак ще определяме съдбата на България", уверен е Петков. С вас съм, хора и до скоро.