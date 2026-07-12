Музеят в Търговище подреди временна изложба за бригадирското движение в този край

Регионалният исторически музей в Търговище откри в Славейковото училище в града временна изложба "Спомени от бригадирската младост", съобщиха от музея. Тя може да бъде разгледана до 10 октомври тази година.

Изложбата е експонирана по повод 80-годишнината от началото на феномена "бригадирско движение в България" и представя с автентични свидетелства един момент от недалечното минало. Началото е поставено във времето на следвоенното възстановяване на България от младото тогава поколение, приело една нова политическа парадигма и отдало младежкия си плам и труд за каузата "Строим за родината". Под същия девиз се разгръща и масовото младежко бригадирско движение през следващите години.

Изложбата включва само съхранявани в РИМ – Търговище документи и вещи, дарени от бивши бригадири и от Окръжния бригадирски щаб – Търговище, поради което представя изключително участието на младежта от бившия Търговищки окръг в младежките трудови бригади. Така в изложбената зала мнозина жители на този край ще преживеят отново в спомените си своята бригадирска младост, а младите, за които това обществено явление е напълно непознато, ще имат възможността за първи път да получат информация от автентичен изворов материа и, може би, да определят своята гледна точка за недалечното минало - времето на младостта на своите родители, баби и дядовци.



