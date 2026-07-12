Две болни деца се нуждаят от средства, Община Хисаря организира благотворителен концерт

Малките не могат да ходят, нямат самостоятелен седеж, добър контрол на главата и не говорят

Иван и Беатриче са две деца, които се нуждаят от лечение и рехабилитация, за да получат шанс за по-добро бъдеще и затова Община Хисаря организира благотворителен концерт за събиране на средства. Той ще се проведе днес, 12 юли от 20,30 часа в Летния театър на Хисаря. Децата не могат да ходят, нямат самостоятелен седеж, добър контрол на главата и не говорят.

"Иван и Беатриче се родиха преждевременно, в 28-а гестационна седмица. Тежаха по едва един килограм. Родиха се с тежка асфиксия и бяха интубирани", казва майката на децата. По думите й децата са имали кръвоизлив в мозъка и когато били на 3 месеца започнали с рехабилитациите.

"Опитахме какво ли не. Бобат терапия, Войта терапия, рехабилитация. Не сме спирали да се борим и да работим с тях, но резултатите до момента не са тези, на които се надявахме", казва майката на децата. Сега единствената им надежда е лечение в Турция.

На сцената на концерта ще излязат децата и младите таланти от Школата по китара, Школата по пиано, Детско-юношеския танцов състав към НЧ "Иван Вазов – 1904" и "Петнадесет лалета". Всички те се обединяват около една благородна кауза – чрез силата на музиката, танца и изкуството да помогнат на Иван и Беатриче.

По време на концерта ще бъдат поставени дарителски кутии, а всеки, който желае, може да подкрепи каузата и чрез банков превод или онлайн дарение.

Банкова сметка за дарения:

Титуляр: Марияна Атанасова Гайтанска

IBAN:BG59 STSA 9300 0032 7949 22

Банка:ДСК АД

Онлайн дарения могат да бъдат направени чрез платформата https://pavelandreev.org/.../da-dadem-shans-na-ivan-i...