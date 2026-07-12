16 загинали и 309 ранени в 250 катастрофи от началото на юли

От началото на месеца по пътищата на България са загинали 16 души, а 309 са ранени при 250 катастрофи, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на сайта си, цитирано от БТА. През последното денонощие са загинали двама души, а 33 са ранени при 26 катастрофи в страната, допълват оттам. Един е пострадал при 12 леки и едно тежко произшествие в София.

От началото на годината при 3282 пътни инцидента 233 души са загубили живота си, а 4071 са ранени.

При сравнение с данни за 208 загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат 25 повече загинали участници в движението за 2026 г.