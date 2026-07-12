Между 600 и 900 кг пшеница от декар отчитат в област Добрич

"В началото на жътвата на пшеницата в област Добрич се прибират между 600 и 900 кг от декар. Очаквам средният добив да достигне около 700 кг. Дъждовете, които падат почти всеки ден, макар и краткотрайни, намаляват качеството на пшеницата. Пречат и на машините, дори и 5 литра да паднат. Гледаме дали е сухо полето, за да влязат. Молим се за десетина дни сухо време", разказа от полето за делника на земеделците в региона Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

"Може да се каже, че тази година е много добра за пшеницата, макар че дъждовете, които падат, ще намалят хектолитровото й число. Трябва да се отбележи и това, че през последните три години добивите от културата са добри – около 560 кг от декар, но тази година може да се очакват по- големи добиви", каза проф. Иван Киряков.

В област Добрич с пшеница са засети 1 292 950 дка. Ожънатите площи досега са 157 300 дка, средният добив към момента е 676 кг. При ечемика жътвата е почти завършила. Прибрана е реколтата от 223 730 декара от общо засети 248 160, средният добив достига 635 кг/дка.

Продължава и прибирането на маслодайната рапица. От засетите 192 200 декара са реколтирани 115 500 декара, при среден добив 387 кг/дка.