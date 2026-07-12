Премахнаха 2000 опасни за електропроводите дървета в област Добрич

В област Добрич са маркирани 3400 опасни дървета, като 2000 от тях вече са премахнати, стана ясно на среща между областния управител Руслан Томов с част от ръководството на "Електроразпределение Север".

Работата продължава, като до дни предстои да започне премахване на маркирани дървета на територията на Държавното горско стопанство - Добрич. Работи се и на територията на Държавното ловно стопанство в Тервел, както и на Държавнота горско стопанство в Генерал Тошево.

Все още не е започнала интензивна работа по премахване на опасни за електропроводите дървета на територията на Държавното ловно стопанство в Балчик.

В разговора бяха обсъдени дейностите и срещаните проблеми по почистването на просеките на електропроводите, целта е да се намалят рисковете и се окъществи превенция срещу инциденти в пожароопасния сезон, както и да се осигури безпроблемна експлоатация в есенно-зимния сезон. До мометга електроразпределителната компания е извършила почистване на сервитутните зони на електропроводите си.

"ЕРП Север" започна поредица от работни срещи с областните управители в Североизточна България за координацията на дейностите по поддържане на просеките и подготовката на електроразпределителната мрежа за есенно-зимния сезон, съобщават от дружеството. Инициативата цели да ускори изпълнението на превантивните мерки за ограничаване на авариите и да повиши надеждността на електрозахранването.

Над 80 на сто от авариите по въздушната електроразпределителна мрежа на територията, обслужвана от дружеството, се дължат на паднали дървета и клони, което прави поддръжката на просеките една от най-важните дейности за сигурната експлоатация на мрежата.