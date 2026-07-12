Мотосъбор "Кипилово 2026" събира хиляди фенове в местността Сайганица

Десетият юбилеен Фестивал на етносите, багрите и котленския килим ще се проведе от 31 юли до 2 август в градския парк "Изворите"

От 16 до 19 юли местността "Сайганица" край село Кипилово в община Котел ще бъде домакин на мотосъбор "Кипилово 2026" – едно от утвърдените събития в културния календар на общината, съобщават от нейния пресцентър. Организиран от мотоклуб "Swallow 33" и община Котел, съборът ще предложи четиридневна програма с рок концерти, международно участие, мото игри, шествие, туристически инициативи и развлечения за цялото семейство.

През годините съборът край Кипилово се наложи като място за среща на хиляди мотористи и почитатели на рок музиката от България и чужбина. И тази година организаторите подготвят разнообразна програма, която съчетава музика, мото традиции, спортен дух и възможности за отдих сред природата.

Концертната програма започва на 16 юли с участието на шуменската алтернативна рок група LAMPA Inc. Създадена през 2021 година, формацията представя авторска музика, вдъхновена от ежедневието, личните преживявания и вътрешния свят на съвременния човек.

На 17 юли сцената ще бъде завладяна от една от най-емблематичните български рок групи – Контрол, чиито песни продължават да събират поколения почитатели.

Кулминацията на музикалната програма ще бъде на 18 юли, когато пред публиката ще излязат Pavlin Manev's Hope, а хедлайнер на вечерта ще бъде сръбската метъл формация Alogia. Създадена през 2000 година, групата е сред най-разпознаваемите имена на балканската метъл сцена. Със своя характерен микс от прогресив и пауър метъл, Alogia има зад гърба си участия на редица международни фестивали и концерти редом с групи като Whitesnake и Apocalyptica.

Освен концертната програма, посетителите ще могат да се включат в традиционното мото шествие, мото игри и състезания, в които участниците ще премерят умения, дух и издръжливост. Предвидени са още програма с гайдарски и етно изпълнения, организирана обиколка до Кипиловското кале, както и специална детска зона с игри, състезания, творчески занимания и аниматори.

През всички дни на събора ще работи кулинарна зона с разнообразни ястия, барбекю, напитки и други предложения за посетителите.

Организаторите са предвидили паркинги за автомобили извън съборната зона, както и обособени места за каравани и кемпери. В съборната зона ще бъдат допускани единствено клубни бусове. Използването на т.нар. „прекъсвачи" ще бъде разрешено само в определен часови диапазон, а по време на концертната програма форсирането на двигатели няма да бъде допускано. Противопожарните изисквания ще бъдат обявени допълнително преди началото на събитието.

Наред с подготовкага на мото събора, община Котел отброява и дните до началото на десетото юбилейно издание на Фестивала на етносите, багрите и котленския килим, който ще се проведе от 31 юли до 2 август в градския парк "Изворите". Паркът ще се превърне в сцена на традиции, музика, занаяти и културно многообразие с участието на хиляди зритеби.

Събитието, което се организира под патронажа на кмета на община Котел Коста Каранашев, за десета поредна година ще събере представители на българския, турския, каракачанския и ромския етнос в традиционните „Села на етносите", където ще бъдат представени автентични носии, обичаи, ритуали и характерни ястия.

Тази година празникът ще разшири своята карта с още две нови тематични пространства – Хърватско-словенско село, представено от Хърватско културно дружество "Помурие" от град Лендава в Словения, и Хърватско-българското културно сдружение "Степан Юринич" – София, както и с Рибарско село, организирано от местната инициативна рибарска група "Котел, Сливен, Нова Загора и Твърдица".

И този път посетителите ще могат да разгледат богат занаятчийски базар, демонстрации на тъкане и естествено багрене на вълна, фотоизложбите „Спомени от Котел" и „Котленските килимарки", както и изложба на котленски носии, пафти, накити и просфорни печати. Любимата фестивална кукла-талисман „Котленчето" за четвърта поредна година ще посреща своите гости, а най-малките посетители ще се забавляват в трите тематични детски пространства – „Омагьосаното село на Баба Яга", „Къщичките на джуджетата" и „Работилницата на елфите".

Юбилейното издание ще предложи богата концертна програма с участието на JAMBOL PROJECT, легендарния дует "Ритон", ансамбъл "Чинари", Орлин Горанов и група "Акага", както и множество съпътстващи прояви.