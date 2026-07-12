Медицинските хеликоптери спасиха хора на 5 места в България за по-малко от 48 часа

За по-малко от 48 ч. екипи от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) са изпълнили пет успешни мисии, съобщиха от центъра във Фейсбук.

Две първични мисии за пострадал турист в планината и при тежко пътнотранспортно произшествие е реализирал в събота, 11 юли, екип на оперативната база в София. Първата е била изпълнена в района на връх Харамията, Рилските езера, след сигнал в Координационната централа на ЦСМПВ от Планинската спасителна служба за пострадала жена. Пациентката е транспортирана до УМБАЛ „Св. Анна“ - София, където е приета за последващо лечение.

Втората мисия е била по сигнал, постъпил в края на деня за тежко пътнотранспортно произшествие в района на Дупница с петима пострадали. На място медиците интубират 18-годишно момиче с тежка черепно-мозъчна травма и политравма. След това пациентката е транспортирана по въздух до УМБАЛ „Св. Анна“ – София за оказване на високоспециализирана медицинска помощ.

Още три успешни мисии бяха реализирани в петък от екипите на оперативните бази в Сливен и София, съобщават още от ЦСМПВ. При единия от случаите е получено искане за въздушен транспорт на 13-годишно момче в тежко състояние, хоспитализирано в МБАЛ „Югозападна“ – Сандански. След стабилизиране на пациента и координация между лечебните заведения момчето е транспортирано по въздух до вертолетната площадка на УМБАЛ „Света Екатерина“ – София и транспортиран с линейка до УМБАЛСМ „Н. И. СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ – София за специализирано лечение.

Авиомедицински екип от оперативната база в Сливен е бил активиран за транспортиране на 14-годишно момиче в тежко състояние след катастрофа. То е било настананео в болница в Стара Загора.

По време на полета към Стара Загора постъпва сигнал за тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат с няколко пострадали. Екипът незабавно е пренасочен към мястото на инцидента, а втори медицински хеликоптер е активиран от оперативната база в София поема мисията към Стара Загора. След извършен медицински триаж екипът, пристигнал първи на АМ "Тракия", транспортира по въздух мъж с политравма до УМБАЛ - Бургас. Вторият хеликоптер успешно транспортира 14-годишното момиче от Стара Загора до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ - София за високоспециализирано лечение.