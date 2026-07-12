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В тежко състояние остава момичето, пострадало в катастрофата край Дупница

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Тежката катастрофа в Дупница СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

В тежко състояние остава момичето, което пострада в събота при тежката катастрофа край Дупница. 

Тя беше транспортирана от мястото на катастрофата с въздушна линейка в болница "Света Анна". Момичето е с черепно-мозъчна травма и политравми, съобщи БНТ. 

Две момчета са настанени в частна болница в Дупница, като от лечебното заведение казаха, че те са в стабилно състояние.

Инцидентът стана в събота малко преди разклона за Бобов Дол в посока София, преди магистрала "Струма". Кола се удари в ремаркето на паркиран камион. По първоначална информация камионът не е бил спрял в нарушение. 

Загинаха шофьорът на колата и негов спътник, който се е возил на предната седалка. 

Шофьорът на камиона не е пострадал. По непотвърдена информация той не е бил вътре. Все още се изяснява как се е стигнало до инцидента и дали става въпрос за висока скорост.

Тежката катастрофа в Дупница СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

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