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С телефон зад волана, без технически преглед - 32 шофьори на камиони санкционирани за ден в София

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Полицейска проверка. СНИМКА: КАТ/АРХИВ

За ден, откакто започна засиления контрол над тежкотоварните автомобили, са санкционирани 32-ма шофьори на камиони в София. От тях един е бил без покрит товар, четирима са установени да използват телефон, докато шофират, трима са направили неправилни маневри или изпреварения, двама не са минали годишен технически преглед, а четирима са били с нередовни пътни документи. Има и други нарушения, каза на брифинг пред медиите Иво Биков от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР). 

Той апелира транспортните фирми да не настояват на шофьорите да гонят график, защото всеки един бързащ е потенциално опасен.

Биков посочи, че масово камионите се движат със счупени предни прозорци, без крепежни елементи или със стари гуми. 

Полицейска проверка. СНИМКА: КАТ/АРХИВ

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