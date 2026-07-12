Вижте как гвардейците честваха празника си (ГАЛЕРИЯ)

Пред сериозно множество столичани и гости на София с тържествена смяна на почетния караул пред президенството Националната гвардейска част отбеляза 147 г. от създаването си.

На 12 юли се отбелязва годишнината от осъществяването на първия официален ескорт на български княз през 1879 г., уточнява БТА. Тогава Първа софийска конна сотня посреща на българска земя избрания за български княз Александър I и го ескортира, като изпълнява служба на почетна стража. С указ от 30 август 1879 г. сотнята е определена за Собствен конвой на княза.

Правоприемник на личната гвардия на княз Александър I е Националната гвардейска част, създадена с постановление на Министерския съвет от 2001 г., като представително военно формирование на Българската армия. Националната гвардейска част е утвърдена като представително военно формирование в състава на въоръжените сили и структура на пряко подчинение на министъра на отбраната.

"Днес Националната гвардейска част изпълнява представителни функции от особено значение за Република България - отбелязват още от Министерството на отбраната. - Гвардейците участват в официалното посрещане на чуждестранни държавни и военни делегации, държавни празници, военни ритуали, церемонии по полагане на венци, военни паради и други събития с национално значение. Те са символ на честта, достойнството и традициите на Българската армия."