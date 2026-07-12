Александра Вълчева: Изборният кодекс не е свещен текст, който не може да бъде докосван

Изборният кодекс не е свещен текст, който не може да бъде докосван. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" доц. Александра Вълчева пред Фокус.

"Когато практиката показва слабости, парламентът е длъжен да реагира. За нас най-важното не е удобството на политическите партии, а доверието на българските граждани в изборния процес", каза още Вълчева, която е член на правната комисия в Народното събрание.

"Няма да правим промени в интерес на една или друга политическа сила, а в интерес на честния вот. Това е фундаментален демократичен принцип. Ако днес видим пропуск и умишлено го оставим нерешен, утре няма да имаме моралното право да говорим за честни избори", обясни тя.

"Именно затова „Прогресивна България" избра трудния път – да поправя системата, вместо да се възползва от нейните слабости. Ние не променяме Изборния кодекс, за да печелим избори. Променяме го, за да печели демокрацията. Защото доверието в изборите е основата на всяка легитимна власт", категорично бе Вълчева.

"Ако гражданите не вярват в честността на вота, започват да губят доверие и в държавата. А нашата задача е точно обратната – да възстановим това доверие", допълни депутатът от ПБ.