Влекач с износени гуми е спрян от движение на магистрала "Тракия"

Влекач с полуремарке е спрян от движение заради техническа неизправност след полицейска проверка на автомагистрала "Тракия" в Старозагорско. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Служители от "Пътна полиция" са проверили превозното средство в рамките на специализирана полицейска операция, разпоредена от главния секретар на МВР с насоченост проверка на техническото състояние на тежкотоварните моторни превозни средства.

Влекачът с прикачено полуремарке е с украинска регистрация и е бил управляван от 46-годишен мъж. Той е спрян за проверка в 11:40 часа днес на 213-я километър на магистрала "Тракия" в посока София. Констатирано е, че превозното средство се управлява с опасна техническа неизправност, изразявяща се в силно износен и на места липсващ грайфер на гумите на влекача и полуремаркето.

Съставен е акт за установено административно нарушение. Мъжът е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Към момента превозното средство е спряно от движение, намира се в сектор "Пътна полиция" и ще бъде пуснато отново в движение след отстраняване на техническата неизправност.

Изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов вчера разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик, пише БТА. По негово разпореждане главните дирекции „Национална полиция“ и „Гранична полиция“, СДВР и областни дирекции на МВР следва да създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна (ИА) агенция „Автомобилна администрация“.

За ден, откакто започна засиленият контрол над тежкотоварните автомобили, са санкционирани 32-ма шофьори на камиони в София, съобщиха днес от отдел „Пътна полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Разпореждането на гл. комисар Любомир Николов дойде след поредния тежък пътен инцидент от 10 юли, в който камион разкъса мантинела на автомагистрала „Тракия“, навлезе в насрещното движение и блъсна два автомобила. При инцидента един човек загина, а двама са ранени. На 25 юни при друга тежка катастрофа на автомагистрала „Тракия“ между камион и лек автомобил, загинаха трима души, сред тях – две момчета на 9 години.