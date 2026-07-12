Патриарх Даниил оглави литургията за празника на иконата на Св. Богородица „Троеручица“

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил оглави празничната света литургия по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица „Троеручица“ в Троянския манастир „Успение Богородично“. В богослужението съслужиха Ловчанският митрополит Гавриил, игуменът на манастира Драговитийски епископ Василий и други духовници.

В шестата неделя след Петдесетница Троянската света обител отбелязва един от своите най-големи празници – почитта към чудотворната икона на Пресвета Богородица „Троеручица“. В обръщението си българският патриарх Даниил отбеляза, че чудотворната икона на Света Богородица „Троеручица“ напомня за вярата на Божията Майка, която единствена сред мнозина е приела Божия промисъл за спасението на човешкия род чрез въплъщението на Божието Слово. По думите му тази вяра е в основата на християнството и остава непреходна истина. Той подчерта, че Света Богородица е имала необходимите духовни качества да приеме тази вяра – сърдечна чистота, любов към Бога и вярност към Него.

„Но Света Богородица имаше душевните условия да приеме тази вяра. Тя имаше сърдечна чистота, имаше любов към Бога. И това е условието Господ да открива и просвещава нашите умове“, каза патриархът. Той допълни, че вярата дава възможност на човека да възприема невидимото, като припомни думите на свети апостол Павел, че „вярата е увереност в онова, което не се вижда“.

По думите му сърдечната чистота, кротостта и смирението са сред условията човек да пази истините на вярата и да участва в Божия промисъл за спасението на човешкия род. „Защото вярата не е нещо теоретично“, подчерта българският патриарх.

Патриарх Даниил припомни евангелския разказ за изцелението на разслабения в Капернаум и посочи, че вярата на четиримата мъже, които донесли болния при Христос, се е проявила чрез любов и дела. „Тяхната вяра не е била теоретична, умозрителна. Тяхната вяра е действала чрез любов“, каза той. Според него истинската вяра преодолява препятствията и води човека към Божията помощ.

В словото си патриархът припомни преданието за чудотворната икона „Троеручица“, която е останала в Троянския манастир, за да се съгради светата обител и около нея да се формира монашеско братство. „Вижда се как Светата Богородица, чрез своето желание да бъде тук до ден днешен, служи не само за помощ при нашите житейски и здравословни проблеми, както свидетелстват чудесата на Светата Богородица, но и за да ни утвърждава в благоверието и да ни сочи пътя към нашето спасение. Тя ни показва Кого държи на ръцете Си и към какво ни призовава Нейният Син“, каза той.

Патриарх Даниил разказа и за живота на свети Йоан Дамаскин, който след чудотворното изцеление на отсечената си ръка чрез молитва пред иконата на Света Богородица се посветил на монашеския живот и защитата на православната вяра. Той отбеляза, че чрез смирението и духовния подвиг светецът е оставил значимо богословско и богослужебно наследство за Православната църква.

Като пример за духовна мъдрост патриархът посочи и свети Паисий Светогорец, като отбеляза, че истинското просветление идва от чистата вяра и духовния живот, а не само от светското образование.

„Защото, пак ще кажа, нашата вяра не е теоретична. Нашата вяра, ако не се приложи в живота ни, ако не се усвоява в ежедневието ни, тя е празна“, добави патриарх Даниил. Той подчерта, че човек трябва да се стреми към душевна чистота, молитва, любов към Бога и ближните.

Във връзка с евангелския разказ за изцелението на разслабения патриархът обърна внимание, че преди телесното изцеление Христос дава прошка за греховете: „Дерзай, чедо, прощават ти се греховете“. По думите му духовното изцеление и освобождаването от греховете са основата на истинското възстановяване на човека.

„Нека Светата Богородица Ви помага, Ваше Преосвещенство, епископ Василий, в послушанието, което Светият Синод Ви е възложил като игумен на Светата Троянска обител, и да съдейства за духовното укрепване на тази света обител“, каза патриарх Даниил. Той пожела манастирът да продължи да бъде място, където вярващите намират подкрепа, укрепване във вярата и път към Бога.

В края на обръщението си българският патриарх благодари на игумена на Троянската света обител и на всички вярващи, събрали се да почетат Бога и Света Богородица. „Нека по Нейното застъпничество Бог ни пази в единството на вярата и ни наставлява да вървим по този път, който Тя ни показа, да придобием любов към Бога, да се трудим за своето спасение, за да можем един ден да се радваме заедно с Нея и всички светии във вечното Христово царство“, обобщи патриарх Даниил.

Празникът на чудотворната икона на Пресвета Богородица „Троеручица“, който Българската православна църква отбелязва на 12 юли, е сред най-значимите духовни събития за Троянския манастир „Успение Богородично“. Всяка година той събира стотици поклонници от страната, които идват да се поклонят пред една от най-почитаните светини в България.

Според преданието иконата „Троеручица“ е донесена в Троянския манастир от Света гора през XVII век от монаха Христофор. Оттогава тя се почита като закрилница на манастира, а с нея са свързани множество свидетелства за чудотворна помощ и изцеления.

Троянският манастир е третият по големина в България след Рилския и Бачковския. Освен духовен център, той е важен паметник на българската история и култура. В съборния храм се съхраняват стенописите на Захари Зограф, а през 1872 г. манастирът дава убежище на Васил Левски, който основава тук местен революционен комитет.