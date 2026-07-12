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Сбогуваме се с поетесата Надежда Захариева

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Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева

Последно сбогом си казваме с поетесата Надежда Захариева днес. Тя си отиде на 8 юли. 

Поклонението бе в неделя следобед в столичния храм "Света Неделя". 

Захариева е съпруга на поета Дамян Дамянов, за когото се грижеше всеотдайно в продължение на 35 години. Двамата имат три деца. Първородният им син Петър си отиде на 41 години.

През 2003 г. Захариева бе зам.-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев.

Надежда остави голям брой стихотворения, някои от които са претворени в песни и се превърнаха в златни хитове на българската популярна музика. Тя завеща богато литературно наследство, като остава в сърцата на поколения българи с дълбоката си лирика.

Захариева е родена на 3 ноември 1944 г. в трънското село Радово, но израства в Сандански, където преминава детството й. Завършила е френска филология в Софийския университет.

Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева
Поклонението пред поетесата Надежда Захариева СНИМКА: Румяна Тонева

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