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20-годишен се вряза в паркиран камион край Добринище и загина

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Линейка СНИМКА: Архив

20-годишен мъж се вряза в паркиран камион край Добринище. Мъжът е загинал на място. 

Тежкият инцидент е станал около 5 ч. в неделя сутрин на входа на град Добринище. 

По първоначална информация мъжът е загубил контрол над колата си и се е врязал в камиона, съобщи БНТ. 

Той е родом от Добринище, и по всяка вероятност в ранния час се е прибрал към дома си.

Причините за катастрофата се изясняват.

В събота подобна тежка катастрофа стана край Дупница. Там кола се вряза в ремаркето на паркиран камион. При инцидента загинаха двама души, а трима са пострадали. Сред тях е и момиче, което е транспортирано с въздушна линейка и остава в тежко състояние. По първоначална информация камионът край Дупница не е бил паркиран в нарушение. Шофьорът му е бил извън него по време на инцидента и не е пострадал. 

Заради зачестилите катастрофи с камиони в събота главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилени проверки. По-рано днес от "Пътна полиция" съобщиха, че са санкционирани 32-ма шофьори на камиони в София. По-късно на магистрала "Тракия" е бил спрян украински камион, който се движил с износени гуми на влекача и полуремаркето. 

Линейка СНИМКА: Архив

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