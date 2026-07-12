20-годишен се вряза в паркиран камион край Добринище и загина

20-годишен мъж се вряза в паркиран камион край Добринище. Мъжът е загинал на място.

Тежкият инцидент е станал около 5 ч. в неделя сутрин на входа на град Добринище.

По първоначална информация мъжът е загубил контрол над колата си и се е врязал в камиона, съобщи БНТ.

Той е родом от Добринище, и по всяка вероятност в ранния час се е прибрал към дома си.

Причините за катастрофата се изясняват.

В събота подобна тежка катастрофа стана край Дупница. Там кола се вряза в ремаркето на паркиран камион. При инцидента загинаха двама души, а трима са пострадали. Сред тях е и момиче, което е транспортирано с въздушна линейка и остава в тежко състояние. По първоначална информация камионът край Дупница не е бил паркиран в нарушение. Шофьорът му е бил извън него по време на инцидента и не е пострадал.

Заради зачестилите катастрофи с камиони в събота главният секретар на МВР Любомир Николов разпореди засилени проверки. По-рано днес от "Пътна полиция" съобщиха, че са санкционирани 32-ма шофьори на камиони в София. По-късно на магистрала "Тракия" е бил спрян украински камион, който се движил с износени гуми на влекача и полуремаркето.