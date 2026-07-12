Дъщеря на бивш столичен общински съветник катастрофира с над 2 промила след гонка с полицията

24-годишната дъщеря на бивш столичен общински съветник е шофирала с над 2 промила алкохол и опитала да избяга от полицията. Младата жена е задържана след преследване с униформените на Околовръстния път в София. Тя е самокатастрофирала около 3 часа през нощта, след като не се е подчинила на подаден сигнал за спиране от полицията. При проверката е тествана с дрегер, който отчел 2,31 промила алкохол в издишания въздух. Подадена е и кръвна проба за химически анализ.

От полицията уточниха, че след телефонен разговор с баща си, който е политическа фигура, младата жена е отказала да подпише документите по случая. По информация на NOVA става въпрос за бивш дългогодишен общински съветник от София, чието име засега не се споменава. В автомобила е пътувал и 23-годишен руски гражданин. Двамата са с леки наранявания.

Адресът, на който те били преди инцидента, бил посещаван два пъти от полицейски патрули след сигнали за нарушаване на нощната тишина.