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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23210991 www.24chasa.bg

МВР хвана за ден 27 шофьори, седнали зад волана след употреба на алкохол

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Снимка: Архив

14 580 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщават от пресцентъра на МВР. Извършен е контрол на 17 965 водачи и пътници. Съставени са 3927 фиша и 444 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 27 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 18 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 8, един е отказал тестване.

Снимка: Архив

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