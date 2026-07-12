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Асеновградчанин към жена си: Ще счупя прозореца и ще те трепя

Мая Вакрилова

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Районният съд в Асеновград.

Държал нож и се заканил с убийство

Асеновградчанин влиза в затвора за 6 месеца при първоначален строг режим, след като се заканил с убийство на жена си. 

На 27 април те се скарали в дома си, той взел нож и й казал: "Ще счупя прозореца и ще те трепя". 

Съдът е приел, че тази заплаха би могла да предизвика у пострадалата жена реален и основателен страх, че може да бъде изпълнена. Освен това е установено, че деянието е извършено в условията на домашно насилие.

От 27 април асеновградчанинът бил задържан и оставен в ареста до произнасяне на присъдата на 8 юли. Пред магистратите той е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. То е одобрено от Районния съд в Асеновград и е окончателно. 

Районният съд в Асеновград.

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