Асеновградчанин към жена си: Ще счупя прозореца и ще те трепя

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Държал нож и се заканил с убийство

Асеновградчанин влиза в затвора за 6 месеца при първоначален строг режим, след като се заканил с убийство на жена си.

На 27 април те се скарали в дома си, той взел нож и й казал: "Ще счупя прозореца и ще те трепя".

Съдът е приел, че тази заплаха би могла да предизвика у пострадалата жена реален и основателен страх, че може да бъде изпълнена. Освен това е установено, че деянието е извършено в условията на домашно насилие.

От 27 април асеновградчанинът бил задържан и оставен в ареста до произнасяне на присъдата на 8 юли. Пред магистратите той е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата. То е одобрено от Районния съд в Асеновград и е окончателно.