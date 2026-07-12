Куфарът за ръчен багаж част от билета – оскъпява го с 1,80 евро (Обзор)

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Новите правила влизат в сила от втората половина на 2027 г.

Родителят да не плаща допълнително, за да седи до детето си при полет, цената на самолетния билет да включва и ръчен багаж, и по-лесни обезщетения при закъснели полети.

Тези нови правила, които се разискваха от Европейския парламент в средата на юни, а вече са официално приети, и по които водещ преговарящ и вносител на регламента беше българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков, ще оскъпят билета с 1,80 евро.

Андрей Новаков.

Авиокомпаниите ще имат 1 година, за да се подготвят за новите правила. Те ще се прилагат от втората половина на 2027 г.

Пътниците ще получават компенсация при закъснение от 3 часа,

като се запазват и размерите. В зависимост от дължината на полета ще е 250 евро (до 1500 км), 400 (между 1500 и 3500 км) и 600 евро за по-дългите.

Ако закъснението е повече от 3 часа или полетът бъде отменен, авиокомпанията вече трябва да информира хората как да получат обезщетение, без да се налага те сами да си търсят правата, гласи новият регламент.

Друго важно облекчение е, че

родителите на деца до 14 г. вече няма да плащат допълнителна такса, за да седят до тях

на борда на самолета.

Детските колички пък ще може да се използват до самата врата на самолета, а при кацане ще се връщат веднага, вместо родителите да ги търсят на лентата за багаж.

Хората с намалена подвижност ще могат да търсят компенсация, ако пропуснат полет поради липса на необходимото съдействие на територията на летището.

Отпадат таксите за административна корекция на име или правописна грешка в билета.

Ако не се ползва първият полет от двупосочен билет, авиокомпанията вече не може автоматично да анулира обратния полет или да начисли допълнителни такси.

“Авиокомпаниите се опитаха да настроят хората срещу еврорегламента още преди началото на преговорите, че ще вдигнат цените на билетите заради него. Предложих на Европейската комисия да направи изследване, което обективно да каже това законодателство колко би оскъпило билетите. Отговорът бе 1,80 евро”, разказа Новаков пред bTV.

По думите му било срамно да кажеш, че Европейският парламент и Европейският съвет са преговаряли 13 години, за да свършат нещо. “Но от друга страна, ми е много сладко, когато се падне на един българин да отиде и да приключи работата, която беше забатачена”, каза той.

