12 сигнала за паднали дървета в София след бурята, няма наводнения

На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета на територията на София след бурята днес следобед. Няма сигнали за наводнения. Екипите на Столичната община извършват обходи и са поели 7 от сигналите. Осталите 5 са поети от екипите на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Това обясниха от пресцентъра на Столичната община, съобщава БТА.

Започнали са обходи на критичните точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. От общината обявиха, че са в готовност да реагират при постъпване на още сигнали.

Очаква се утре отново да има валежи, но над планинските и централните северни райони на България, обясниха от Националния институт по метеорология и хидрология. Най-интензивни ще са валежите в североизточните райони, където ще има условия и за градушки.