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12 сигнала за паднали дървета в София след бурята, няма наводнения

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12 сигнала за паднали дървета в София след бурята, няма наводнения Снимка: Илюстративна, Архив

На телефон 112 са постъпили 12 сигнала за паднали дървета на територията на София след бурята днес следобед. Няма сигнали за наводнения. Екипите на Столичната община извършват обходи и са поели 7 от сигналите. Осталите 5 са поети от екипите на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". Това обясниха от пресцентъра на Столичната община, съобщава БТА.

Започнали са обходи на критичните точки в града с цел своевременно установяване и отстраняване на възникнали проблеми. От общината обявиха, че са в готовност да реагират при постъпване на още сигнали.

Очаква се утре отново да има валежи, но над планинските и централните северни райони на България, обясниха от Националния институт по метеорология и хидрология. Най-интензивни ще са валежите в североизточните райони, където ще има условия и за градушки.

12 сигнала за паднали дървета в София след бурята, няма наводнения Снимка: Илюстративна, Архив

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