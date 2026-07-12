Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на камиона от жестоката катастрофа на "Тракия"

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Окръжната прокуратура в Бургас ще поиска мярка за неотклонение „задържане под стража" за шофьора на камиона, който в петък предизвика тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия".

56-годишният Ангел Илиев е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на един човек и средни телесни повреди на двама от пътуващите в ударените автомобили.

Камионът разцепи мантинелите на "Тракия" и се вряза в два автомобила в отсрещното платно.

Пострадалите са без опасност за живота. Единият е с фрактура на ключица и вече е освободен от болницата, а другият остава под лекарско наблюдение.

Първоначално шофьорът е задържан за 72 часа. На обвиняемия е отнето и свидетелството за управление на моторно превозно средство.