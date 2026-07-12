Радан Кънев: "Продължаваме промяната" не желае да се дефинира като дясна партия

"Продължаваме промяната" не желае да се дефинират като дясна политическа сила.
Това каза новоизбраният председател на ДСБ Радан Кънев, според когото ГЕРБ и ДПС не са реална опозиция и подкрепят решенията на управляващите от "Прогресивна България".
Кънев се надява демократичната опозиция да се обедини около един кандидат за президент.
"ДСБ желае да бъде в центъра на общо дясно усилие, което да спре рисковете от това властта на Радев да се превърне в ляв популистки авторитарен режим. „Продължаваме промяната" не желаят да се дефинират като дясна политическа сила", каза Кънев.
„За президентските избори, мандатът, който имам, е цялата демократична опозиция, което включва и „Продължаваме промяната", да застанем зад единна кандидатура. Очакванията ми са, че в ранната есен, ще има единен кандидат, подкрепен и от „Демократична България", и от „Продължаваме промяната", и от много български граждани с име и авторитет", каза Кънев.
Кънев не вижда вариант за обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори.
„Не виждам защо да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция. Те подкрепят предложенията на управленията", коментира Кънев.