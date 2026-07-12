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Радан Кънев: "Продължаваме промяната" не желае да се дефинира като дясна партия

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Радан Кънев надделя над Йордан Иванов, след което го посочи за свой заместник председател Снимка: Румяна Тонева

"Продължаваме промяната" не желае да се дефинират като дясна политическа сила.

Това каза новоизбраният председател на ДСБ Радан Кънев, според когото ГЕРБ и ДПС не са реална опозиция и подкрепят решенията на управляващите от "Прогресивна България". 

Кънев се надява демократичната опозиция да се обедини около един кандидат за президент.

"ДСБ желае да бъде в центъра на общо дясно усилие, което да спре рисковете от това властта на Радев да се превърне в ляв популистки авторитарен режим. „Продължаваме промяната" не желаят да се дефинират като дясна политическа сила", каза Кънев.

„За президентските избори, мандатът, който имам, е цялата демократична опозиция, което включва и „Продължаваме промяната", да застанем зад единна кандидатура. Очакванията ми са, че в ранната есен, ще има единен кандидат, подкрепен и от „Демократична България", и от „Продължаваме промяната", и от много български граждани с име и авторитет", каза Кънев.

Кънев не вижда вариант за обща кандидатура с ГЕРБ за президентските избори.

„Не виждам защо да дефинираме ГЕРБ и ДПС като опозиция. Те подкрепят предложенията на управленията", коментира Кънев.

Радан Кънев надделя над Йордан Иванов, след което го посочи за свой заместник председател

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