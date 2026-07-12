Окончателно: Коцеви трябва да върнат терена около заведението си на община Варна и да платят 400 хил. обзщетение

Върховният касационен съд остави в сила решението на апелативния съд във Варна, с което фирмата "Овърсийз-Хоризонт" АД, семейната фирма на кмета Благомир Коцев, трябва да предаде на общината владението върху 2 имота с площ около 3 декара и половина, както и да заплати 359 338,79 лв. Сумата е обезщетение за неоснователно обогатяване - разходи, спестени от фирмата при ползването на имотите през годините до 2023 г. Става дума за т.нар. лятна градина на клуб "Хоризонт" в Морската градина във Варна, или по-точно поляната около заведението. На част от нея има беседки, навес и други подобни преместваеми обекти. Поляната е част от парка, който е за обществено ползване и достъпът до него не можа да бъде ограничаван, става ясно от решението на съда.

Присъдената от съда сума от близо 400 000 лева покрива 5-годишен период – от 30 август 2018 г. до 30 август 2023 г. Периодът е разделен на два етапа в рамките на делото:

• 30.08.2018 г. – 17.01.2022 г.: Времето, за което дружеството „Овърсийз-Хоризонт" е ползвало общинските имоти в Морската градина без правно основание.

• 18.01.2022 г. – 30.08.2023 г.: Следващият период на неоснователно обогатяване и ползване на терените, включен в съдебното решение. Сумата е изчислена като спестени от фирмата разходи (обезщетение) за ползването на общо 3 557 кв. м общинска площ в местността Салтанат, върху която са били разположени преместваеми търговски обекти (шатри).

Не е ясно дали върху присъдената сума трябва да се начислят лихви за забавяне за периода 2023-2026 г.

Сагата е от доста години и по нея са се произнасяли както окръжният съд в морската столица, така през март миналата година апелативният съд, а сега на 8 юли и ВКС, който не е допуснал касационното обжалване, тоест остава в сила решението на апелативния съд от 18 март 2025 г., с което фирмата е осъдена да върне поляната.

Любопитен детайл е, че по делото е разпитана свидетелка, която често посещавала комплекс „Хоризонт" с децата си, включително лятната му градина. Тя водила децата си да играят на поляната. За да бъдат допуснати там обаче било необходимо да бъдат клиенти на заведението, не можело свободно, който желае, да ползва комплекса, поляната.

"Идват охранители (служители на „Хоризонт"), облечени в черно и със слушалки, които стоят на бара под козирката и казват, че трябва да се плати такса вход или да се напусне територията на комплекса, защото е частна собственост. Питат от къде си влязъл и те таксуват с вход", казва тя. Същата свидетелка обяснила пред апелативния съд, че на поляната се правели и сватби с изнесени ритуали, когато се разполагали много повече маси, провеждали се и вечерни партита.

Съдът кредитира нейните показания. ВКС посочва, че заведението "Хоризонт" ползва двата поземлени имота изцяло, а не само терена върху и около преместваемите обекти. Като ответната страна, тоест семейната фирма на Коцев, не е ангажирала свои доказателства, които да опровергаят или внесат съмнение в изнесеното от свидетеля.