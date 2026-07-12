Пребитият с чук прокурор Иво Илиев: Девет месеца очаквам държавата да стигне донякъде

"Девет месеца очаквам държавата да стигне донякъде".

Това каза пребитият с чук прокурор Иво Илиев, който бе атакуван в гаража пред дома си миналата година. Прокуратурата образува разследване за опит за убийство, но по него няма никакъв напредък.

В деня на инцидента Илиев е причакан от нападателя си, който в тъмното му нанася няколко силни удара с чук в главата. Инцидентът е станал на място без камери.

Иво Илиев няколко месеца по-рано е заместник градски прокурор на София. Той е откаран в болница в тежко състояние и с опасност за живота. Образувано е разследване за опит за убийство.

Година по-късно разследването буксува и няма задържани по случая.

„На 20 октомври 2025 г., работен ден, прибирам се от работа с автомобила си, минавам през спортната зала, където обичайно тогава спортувах, след това, по мой спомен, минах през хранителен магазин. Прибирайки се в кооперацията, беше светло още. След като паркирах автомобила в подземния гараж, който притежаваме, тръгнах към подхода за входа", разказва Иво Илиев пред Би Ти Ви.

„Там бях пресрещнат от непознато за мен лице, маскирано с може би работнически дрехи. В момента, в който то доближаваше до мен, аз вече знаех какво се случва, но всичко беше непредотвратимо. Съответно бях зашеметен, може би със спрей или с някаква течност, и нападнат, като получих удари предимно по главата и по тялото. Моите усещания бяха, че действително се касае за метален предмет, твърд, може би и по всяка вероятност чук", казва още прокурорът.

По думите му травмите от нападението са тежки.

„Имам травма в главата и огромна пластина, която е поставена заради дупка в черепа и която може би няма да се запълни. Имам дефицити в лявата ръка, които не е ясно дали ще отшумят и ми затрудняват работата, особено на компютър, но се справям. В интерес на истината това не ме демотивира, а напротив. Опитвам се да работя пълноценно", посочва Илиев.

На въпрос има ли обяснение кой и защо се е опитал да го убие, прокурорът казва, че няма.

„Никакво обяснение нямам и това е въпросът, който най-много ме притеснява. Предвид насоките на разпита и въпросите, които ми бяха зададени, започнах да се колебая дали наистина не се касае за някаква криминална поръчка, защото, доколкото разбрах, разследването тече в такъв смисъл", казва той.

„Това ме водеше до мисълта, до анализ, до извод, че евентуално някой ме е злепоставил по някакво дело, като е използвал моето име, направил е или не е направил нещо за моя сметка и съответно са ме нападнали. Тази версия обаче също ми изглежда нереална, защото смятам, че един човек, ако посяга на някого, такива грешки не би трябвало да стават. Това е абсурдно, което ми се случи. Причината може и да е някъде другаде, но аз наистина нямам никакво обяснение", допълва Илиев.

„Виждам изключително неприятни спекулации по мой адрес. За съжаление, вече девет месеца очаквах някакъв резултат от разследването, но то не само няма резултат, а от публикация на ваши колеги — аз не ги укорявам, защото това им е работата — публикуваха някакви документи, от които аз установих, че съм обект на разследване, където очевидно се извършва някаква активна дейност и мероприятие въз основа на изфабрикувани сигнали", казва Илиев.

Преди дни разследващият сайт „Бърд" изнесе справка на вече закритата Антикорупционна комисия, според която евентуалният мотив за нападението над Иво Илиев е неизпълнен ангажимент след прибрани пари с цел да се повлияе върху дело.

Справката не съдържа доказани факти, а оперативна информация, която трябва да бъде проверена. Според свидетели, цитирани в нея, парите били дадени на двама прокурори с цел да оставят един обвиняем по-дълго в ареста.

Обвиняемият е Петър Александров – син на покойния финансов министър Стоян Александров, съден за убийство. Според справката друг мъж е дал парите на наблюдаващия прокурор по делото и на неговия пряк ръководител Иво Илиев, за да може да овладее фирмите на обвиняемия.

Вместо да остане зад решетките, Александров бил освободен под домашен арест, а мъжът си поискал парите обратно, твърдят свидетелите. Сумата не била върната, което е възможен мотив за нападението с чук над Иво Илиев, пише в справката.

В нея са цитирани и твърдения, че прокурорът бил близък до сочения за търговия с влияние Мартин Божанов – Нотариуса.

Пред разследващия сайт самият Илиев отрече всички твърдения в описаната справка. Според него те са изфабрикувани, за да бъде компрометиран.

„Това не са факти, това са голословни твърдения. Там се говори, че всичко е започнало в общи линии от една справка на Главна дирекция „Национална полиция", която после е доразвита от КПК, Комисията за противодействие на корупцията, след което очевидно има някакво разследване, защото са цитирани разпити на свидетели, които не познавам и които никога не съм виждал", казва Илиев.

Името на Иво Илиев е свързвано с убития Мартин Божанов – Нотариуса и издирвания Петьо Петров Еврото. Прокурорът категорично отрича всякакви връзки с тях и твърди, че справките на службите срещу него са изфабрикувани с цел дискредитация и че вместо да се търсят истинските извършители на опита за убийство, той самият е станал обект на натиск

Основната версия за мотива на атаката е свързана с работата на прокурора. Допреди година Илиев оглавява криминалния отдел на градската прокуратура, макар лично да не наблюдава сериозни дела.

Месеци преди покушението той е открил патрон в пощенската си кутия, но отхвърлил възможността това да е заплаха.

Илиев в момента отново работи като прокурор, но все още под охрана.