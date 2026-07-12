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24-годишната жена, арестувана с над 2 промила, е дъщерята на бизнесмена Орлин Алексиев

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Орлин Алексиев

Близки до семейството съобщиха пред "24 часа", че тя не живее с баща си, както и че не е разговаряла с него по телефона в нощта, когато след гонка полицията я спира и задържа   

24-годишната жена, която самокатастрофира в три часа през нощта в неделя след опит да избяга от полицията, е дъщеря на политика Орлин Алексиев. 

Името на дългогодишния председател на бюджетната комисия в Столичния общински съвет се появи неофициално в социалните мрежи, след като Нова тв съобщи, че родителят на дамата с 2,31 промила алкохол е дългогодишен общински съветник.

Младата жена е в ареста за 24 часа след преследване с униформените на Околовръстния път в София.

Според близки на семейството е неточна информацията, разпространена от полицията, че след телефонен разговор с баща си, е отказала да подпише документите по случая.  Орлин Алексиев едва тази сутрин е разбрал за инцидента с дъщеря си. Те не живеят заедно. 

В автомобила с нея е пътувал и приятелят й, който е 23-годишен руски граждани. Двамата са с леки наранявания след катастрофата.  

Орлин Алексиев е български политик, съветник в Столичния общински съвет в три поредни мандата от партия ГЕРБ.  

За него неофициално се твърди през годините, че стои зад партията на Слави Трифонов "Има такъв народ", а при последните избори е помагал на партия "Сияние". По времето, когато партията на тв водещия беше във властта, за Орлин Алексиев пак неофициално се твърдеше, че има сериозно влияние в сферата на здравеопазването, икономиката и транспорта.   

Орлин Алексиев

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