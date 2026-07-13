17 тома е делото срещу банкова служителка, източила 1 млн. лв. за виртуален любим с масивен ланец

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Невена Йорданова се изправя пред съда наесен след 6 години разследване

Мъжът има две деца, живеел охолно с парите, двамата не се виждали. Според защитата писмата са на висок интелектуален стил - не съответства на грамотността му

Променен е обвинителният акт спрямо другия обвиняем, казва адвокатът на младата жена

Доверчиви, самотни, всеотдайни и хора, които очакват любовта и щастието да не ги избягват. Това е в профила на измамените с романтична виртуална връзка.

Не са защитени дори добре образовани, както и хора с висок финансов статус или средноплатени. Романтичните измами са с широка география, затова по света всички полицейски централи имат специализирани звена за борба с киберпрестъпността и измамите. Но мошениците стават все по-нагли и изобретателни, а любовта на измамените все по-сляпа.

Един от нашумелите случаи в България е от края на ноември 2019 г. Тогава стана ясно, че банковата служителка Невена Йорданова от Варна е източила над 1 млн. лева от сметки на клиенти, за да ги изпрати на своя виртуален приятел Сергей Михайлов от монтанското село Мокреш.

Случаят е по класическа схема на романтичните измами

Двамата се запознават в интернет. Сергей се представя под фалшивото име Михаил. Твърдял, че има финансови проблеми, застрашаващи живота му (заплахи от лихвари), и се нуждае от спешни пари.

Влюбената жена присвоява общо 969 хил. лева за около година и половина. Разследването показало, че първо сумите са превеждани по сметка на баща , след това са прехвърляни в нейните и са теглени кеш. После ги слагала в колети и ги изпращала на Сергей. Двамата с Невена никога не са се виждали на живо. Сергей (Михаил) харчил парите за удоволствия и лукс.

Когато полицията разплита случая, се оказва, че "Михаил" всъщност е безработен ром, живеещ в Мокреш, който е използвал парите за висок стандарт на живот, носи едър ланец, има 2 деца и приятелка, но не е ясно дали Невена е знаела това. Младата жена е разкрита при вътрешна проверка на банката, след което прави пълни самопризнания и е арестувана.

В Мокреш говорят, че

полицията е претърсила къщата на Сергей и иззела пари в брой, компютри и телефони

А банковата служителка е изправена пред съда за длъжностно присвояване в особено големи размери.

Шест години и половина след разкриването на една от най-големите банкови злоупотреби във Варна разследването срещу Невена Йорданова навлиза в заключителната си фаза. Защитата очаква обвинителният акт да бъде внесен в съда наесен, като междувременно прокуратурата е променила част от обвинението.

"Има значение, че е променен обвинителният акт спрямо другия обвиняем. Променена е правната квалификация и участието му в делото", коментира пред "24 часа" адвокат Рада Лилова, която защитава Йорданова. По думите досъдебното производство вече е изчерпало почти всички доказателствени действия.

"Мисля, че тази есен ще има развитие. Вече сме изчерпали доказателствените искания", каза още Лилова. Една от причините за продължителното разследване е огромният обем материали по делото.

"Става дума за хиляди страници. Делото е между 16 и 17 тома. Има огромно количество банкови справки, документи, разпечатки на телефонни разговори – само те са около хиляда страници", обясни адвокатката. Според нея допълнително забавяне създава и различната практика между съдилищата. Невена Йорданова се разкайва за престъплението.

"Във Варна делата се сканират, а в София няма такава практика. Това със сигурност води до техническо забавяне, когато се работи с подобен обем материали", казва Лилова. Тя не смята, че разследването се бави умишлено.

В момента Невена няма мярка за неотклонение

"Отдавна приключихме с мерките. Тя работи и живее нормално", каза защитничката й. На въпрос с какво по-точно се занимава в момента, Лилова отказа да даде подробности.

"Ако бъде внесен обвинителен акт, делото ще се гледа единствено в Окръжния съд във Варна", уточни адвокатката.

На 25 ноември 2019 г. голяма банка във Варна подаде сигнал до прокуратурата за неправомерно отклоняване на средства от сметки на клиенти. Според обвинението тогава 38-годишната служителка от отдел "Банкиране на дребно" в същия офис е

успяла в продължение на близо 2 г. да източи над 1,022 млн. лева от 19 вложители

Разследването твърди, че парите изпращала чрез куриерски фирми на Сергей Михайлов. Той обаче признава, че е получил едва около 15 хил. лева и също е привлечен като обвиняем.

Още при първото си явяване пред съда Невена Йорданова беше доведена под засилена охрана. Единственото, което каза тогава пред магистратите, беше: "Съжалявам". В същия ден стана ясно, че пред ръководството на банката е признала за злоупотребата и е подписала запис на заповед за близо 1,5 млн. лева.

Първоначално тя остана 8 месеца в ареста, след което съдът промени мярката в домашен арест с електронно наблюдение. По-късно домашният арест беше заменен с парична гаранция от 20 хил. лева, която впоследствие бе намалена на 1000 лева, а накрая отпадна напълно.

През цялото разследване защитата настоява, че случаят е далеч по-сложен от първоначално представеното и че тя може да е използвана като част от по-голяма схема за източване на банки.

Според адвокат Лилова делото съдържа данни, които не съответстват на версията, че другият обвиняем е действал сам.

Любопитен момент е големият обем любовна кореспонденция между Невена и Сергей. Според защитата писмата са написани на висок интелектуален стил, който не съответства на образованието и грамотността на Михайлов.

"Никой не може да ме убеди, че неграмотен човек може да пише такива писма. Очевидно някой друг стои зад тази кореспонденция", коментира адвокат Лилова.

През годините по делото бяха назначени множество експертизи, разкривана бе банкова тайна, анализирани бяха хиляди банкови операции, телефонни разпечатки и електронна кореспонденция. Прокуратурата на няколко пъти посочваше, че разследването е към своя край, но заради огромния обем доказателства, смяната на водещия следовател и извършването на допълнителни експертизи срокът нееднократно беше удължаван.

Според запознати през годините са проверявани и други лица, а разследващите са работили по различни версии, включително

дали Невена не е използвана от организирана група,

която се възползва от слабости в банковите системи, докато отговорността остава върху редови банкови служители.

Преди две години репортер на "24 часа" откри Невена Йорданова в дома – в центъра на Варна, и я помоли за коментар. Тя обаче любезно отказа да говори пред медията.

Днес повече от 6 г. след началото на разследването защитата очаква обвинителният акт най-накрая да бъде внесен и делото ще започне по същество. А измамните схеми с романтични "връзки" са ясни и въпреки изобретателността има общи моменти, за които хората трябва да внимават: