Сбогуваме се във вторник с Мартин Велев – “мъж от други времена”, който тихо помагаше на спорта

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Нелеп инцидент с джет отне живота на сина на Весела Лечева и точно 19 г. след атентата срещу баща му Манол животът я изправи пред най-тежкото изпитание за всяка майка

36-годишният бизнесмен, наследил от семейството любовта към ЦСКА, е финансирал филма за “синята” легенда Гунди

Трагедията със сина на председателката на Българския олимпийски комитет Весела Лечава - Мартин Велев, все още се разследва от гръцките власти.

Той почина след нелеп инцидент с джет в петък, 10 юли, пред плаж Зографу в Ситония, Халкидики.

Печално съвпадение е, че преди 19 години на 11 юли беше извършен атентат срещу Манол Велев, чийто единствен син е Мартин. Момчето тогава бе само на 17.

Бащата остана 15 години в будна кома, а съпругата му Весела Лечева положи неимоверни усилия със специалисти да му помогне. Бизнесменът издъхна в съня си през март 2022 г.

19 години по-късно животът изправи Весела Лечева пред още по-жестоко изпитание - да се сбогува и изпрати своя 36-годишен син.

“Молим медиите и обществеността за уединение и съпричастност в този тежък момент за семейството”, написа на своята фейсбук страница Българският олимпийски комитет.

Все още не е обявено официалното заключение от съдебномедицинската аутопсия на Мартин, която в събота е била направена в Солун.

По данни на гръцката брегова охрана Мартин е управлявал джет в района на плаж Зографу, когато при неизяснени засега обстоятелства е загубил контрол. Според очевидец - лекар, който е бил на съседен плаж, висока вълна е изненадала младия мъж и той е ударил главата си в джета, след което е паднал в морето. Мястото на инцидента е било с 12-метрова дълбочина.

На помощ незабавно са се притекли друг водач на джет и двама водолази, които 20 минути по-късно са извадили пострадалия от морето. На място е пристигнал екип на гръцката спешна помощ (EKAB), който е предприел реанимационни действия, след което Мартин е транспортиран до здравния център в Агиос Николаос. Въпреки усилията на лекарите животът му не е бил спасен.

По случая е образувано разследване от Трети отдел на пристанищната полиция в Неос Мармарас към Пристанищната служба в Йерисос. Разследващите събират свидетелски показания, проверяват техническото състояние на джета и всички обстоятелства около инцидента.

Трагедията предизвика широк обществен отзвук в Гърция, където всяка година през летния сезон се регистрират тежки произшествия с водни мотори. Гръцките власти подчертават, че разследването ще продължи до пълното изясняване на всички факти и обстоятелства.

Смъртта на Мартин Велев шокира българската общественост. Както цялото си семейство той бе дълбоко свързан със спорта. От баща си Манол Мартин наследи любовта към ЦСКА.

36-годишният мъж странеше от светската популярност. Завършил е икономика в Женева (след първоначално обучение в УНСС).

Една от компаниите, които управляваше с вуйчо си Даниел, брат на майка му, бе спонсор на футболния турнир за купата на България.

Той спонсорира и филма за Георги Аспарухов-Гунди на продуцентите Иван Христов и Андрей Арнаудов. “С дълбока тъга се сбогуваме с нашия приятел Мартин Велев. На него в огромна степен дължим реализацията на “Гунди - Легенда за любовта”, човек, който ни подкрепи с цялото си сърце, въпреки че беше верен привърженик на ЦСКА. Искрени съболезнования на неговото семейство и близки. Светъл път!”, написаха във фейсбук Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Отделно Мартин е помагал финансово за много състезания в различни спортове. Самият той бе един от най-добрите млади тенисисти на България.

В последните години бе запален и по падела, който е разновидност на тениса.

Негови най-близки приятели, подписали се като Тото, Кольо, Кирчо и Росен, му посветиха стихотворение в социалните мрежи:

Един за всички и всички за един,

мускетар непоколебим,

един от нас, един от вас,

приятелят, обединяващ всички нас.

Ще помогне и на теб, ще помогне

и на мен, ще помогне и на

всеки, защото той е джентълмен.

Това бе нашият МАРТИН,

приятел най-любим.

И без да питаш, на него може

да разчиташ,

дипломатичен и вежлив

и с тяло на Сизиф

крепи, подпира той света,

със скромността вървеше за ръка.

Приятел беше ли му ти,

проблемите си забрави,

за всичко ще помогне -

и за това, и за онова, и никога

не ще остави те в беда,

мъж за пример и мъж

от други времена,

мъж със чест и доброта!

Бяхме пет, като мускетарите

и Д'Артанян,

и падела играехме насам-натам,

и във закачки и игри основата му

сложи ти,

за поколения напред и отново

беше най-отпред...

И сега пак първи си...

във вечността

не ще забравим твойта

безкрайна доброта...

Един за всички и всички за един,

да нададеме боен вик за нашия

другар велик и брат любим,

за нашия МАРТИН...

Стихотворението се появи на профила на един от най-верните му другари - Росен Ненчев, солист в Националната опера и ученик на Хосе Карерас, както и шампион по плажен тенис.

"Винаги позитивен, винаги готов да помогне - на всеки и за всичко. На познати и непознати. С уникално умение да изслушва хората, да чува грижите им. Независимо от собствените си ангажименти. Не познавам човек с такова голямо търпение и още по-голямо сърце. Толкова широко скроен. Много над нещата. А за нас - наистина обединител. Заразяващ с усмивка и доброта. Винаги се сещам за него. Знам, че е много натоварен с работните ангажименти, но за приятелите си той винаги е насреща. И сега... Тръгвах да летя. Той знае отлично, че имам страх от полети. Звъннах му от летището. Просто да чуя гласа му. Дори това ми дава спокойствие. Пита ме какво става, казах, че ще излитам и просто искам да го чуя. Сякаш видях как се усмихва: “Да, знам, че те е страх. Нищо. Ти се прибираш в неделя, аз се прибирам в неделя, ще се видим да изиграем една табличка..." Върнах се, но... Тук вече не е същото... Него го няма... Няма го най-добрия човек, когото познавам", разказа пред “24 часа” с огромна болка друг от “мускетарите” - Янош Брогли.

Мартин има 3-годишна дъщеря Ваяна. В момента съпругата му е бременна в осмия месец с второто им дете. Именно заради предстоящото раждане на второто му дете Мартин Велев и съпругата му планирали да се приберат в София тази неделя.

Във вторник, 14 юли, от 14 часа семейството и приятелите ще изпратят Мартин в храм “Света София” в София.

“24 часа” изказва своите най-искрени съболезнования за огромната загуба на Весела Лечева, семейството и близките на Мартин Велев.