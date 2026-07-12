Борисов пак поиска общ кандидат за президент, но още преди да са го чули, ПП и ДСБ го отрязаха (Обзор)

Лидерът на ГЕРБ заяви, че в инициативния комитет на Андрей Гюров “има много мислещи хора”

Това са мажоритарни, а не партийни избори - някоя централа да си хареса някого и да го издига, заяви Асен Василев

“Да, България” отхвърлиха колаборациите със СДС

Дори общият враг в лицето на премиера Румен Радев и неговата партия “Прогресивна България” не е в състояние да обедини опозицията зад един кандидат за президент.

Това стана ясно в неделя, когато лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се върна на тезата си, че само обща номинация може да спечели вота наесен. Протегнатата му ръка обаче продължава да виси във въздуха. Новият лидер на ДСБ Радан Кънев и председателят на “Продължаваме промяната” Асен Василев категорично отхвърлиха подобна възможност още преди поредния опит на Борисов. Третият партньор от разпадналата се коалиция ПП-ДБ “Да, България” също е правил заявки, че ГЕРБ са нежелан партньор за президентския вот наесен.

В неделя по обед Борисов бе категоричен -

нужно е най-големите в център-дясно да се обединят

Първоначално той включи в офертата само тези, които са в Европейската народна партия, или искат да са част от нея. Кандидатпрезидентската двойка трябва да бъде на партиите, обединени в ЕНП, в либералите, които сме в управление в Европа. И това може да стане с всеобщи усилия, заяви веднага след това той. Така концепцията му включва ГЕРБ, СДС, “Да, България” и ДСБ, които са членове на ЕНП, и ПП, които са в “Обнови Европа”/АЛДЕ.

Начинът, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех или се прави нарочно. Ако се прави нарочно... те два пъти избраха Радев за президент, направиха протестите уж, избраха Радев за премиер. Сега ако всеки си издигне свой кандидат, задължително ще се изгубят тези избори.

Единственият шанс едноличното управление да спре

е демократичните сили да извадят обща кандидатура, категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

Тезата, че само обединена кандидатура може да спечели вота, Борисов лансира още миналата година. А рецептата му бе за “човек, който може да привлече 400-500 хиляди гласа”, но подкрепен от ГЕРБ и ПП-ДБ. Още тогава обаче те категорично отхвърлиха подобен вариант.

Виждам президентските избори като шанс дясната, демократичната опозиция да спре похода на Румен Радев към пълната власт в България. Не виждам в лицето на ГЕРБ и ДПС опозиция. Не ги дефинирам като демократични формации. Не мисля, че подобно обединение би било полезно в момента, категоричен бе Радан Кънев веднага след като оглави ДСБ.

А буквално минути преди поредната оферта от Борисов в неделя и Асен Василев заяви, че не би подкрепил обща кандидатура с ГЕРБ.

Не им се меся. Поздравявам Радан Кънев за неговия избор и се надявам той да внесе малко разум, заяви обаче Борисов. И напомни, че точно неговите десни мерки са довели до резултатите, с които и ПП, и ДБ се хвалят - членството в еврозоната и Шенген. Както и стриктното му отношение към бюджета.

Явно не среща одобрение и опитът за компромисен вариант, който коалиционните партньори на Борисов от СДС дадоха - Даниел Вълчев да е съвместният кандидат за президент.

Божидар Божанов директно изключи СДС от опцията за колаборация, защото “продължава да извършва тактически действия в полза на ГЕРБ”.

Засега ПП и двете формации от ДБ са категорични, че ще имат обща кандидатура за “Дондуков” 2. Демократичната общност трябва да работи за силен единен кандидат с ясен европейски опит, който може да обединява, а не разединява, да защитава европейската идентичност на България, да е човек, който говори ясно за мястото на страната ни в Европа, заяви в събота Божанов.

Консенсус за име до края на лятото

пък очаква Асен Василев. Той бе и лаконичен на въпросите дали ПП ще подкрепи за президент бившия служебен премиер Андрей Гюров, който влезе в политиката преди години като депутат и шеф на групата на “Промяната”.

Това са мажоритарни, а не партийни избори - някоя партийна централа си харесала някой и го издигнала. Така няма да се избере истински президент, каза Василев.

И макар “номинацията” и анонс за инициативен комитет за Гюров да дойде от доскорошния лидер на ДСБ Атанас Атанасов, наследникът му Радан Кънев отбеляза, че бившият служебен премиер няма как да получи подкрепа, докато не се заяви за желаещ.

Няма съмнение, че много наши симпатизанти харесват Гюров, но той не е кандидат,

каза лидерът на ДСБ.

Решението дали ще се кандидатира, е изцяло негово. Многократно сме заявявали нашата позитивна оценка за работата му на служебен премиер, особено във връзка с осигуряването на честни избори, но далеч не само, гласи и позицията на “Да, България” за Гюров.

Бойко Борисов пък предпочете да се въздържи от коментар готов ли е за хипотетично обединение именно зад Гюров, за да не предопределя и създава напрежение. Нямаме нужда от ежедневния евтин успех, че си се заявил. Хубаво е, че има голям инициативен комитет, 30-40 човека, има много мислещи хора там и те прекрасно виждат накъде върви държавата - тя не върви добре, добави обаче лидерът на ГЕРБ.