МОН предлага нова формула за таксите на университетите

Министерството на образованието и науката предлага нови правила при определяне на таксите за студентите. Идеята е таксите да не нарастват рязко в течение на обучението.

Едно от основните предложения е минималният праг за таксите при платено обучение да бъде намален от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението

Целта е да се ограничи поскъпването и да се даде повече свобода на университетите при определянето на някои от таксите. Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане.

Според представители на висшите училища сегашната формула затруднява университетите да определят конкурентни цени. Тоест - ако студент започне първи курс с такса 1000 евро годишно, до края на четвърти курс таксата му няма да може да надвишава 1200 евро годишно.

Новите правила ще важат и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година. Предлага се още университетите сами да определят таксите за кандидатстване, а държавни стипендии да получават само студентите и докторантите в редовна форма.

„Таксите, които се определят в България по формула, пречат на университетите свободно да ценообразуват", коментира председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова пред NOVA.

От Софийския университет посочват, че именно действащата методика е причината за настоящите размери на таксите. „Заради това и нашите такси са така изчислени", обясни заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Мадлен Данова.

Друга ключова промяна предвижда таксата за целия период на обучение в платена форма да не може да нарасне с повече от 20% спрямо първата година. Така, ако студент започне обучението си с годишна такса от 1000 евро, до дипломирането си тя няма да може да надхвърли 1200 евро годишно. Предлага се новите правила да важат и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година. Проектът предвижда още университетите сами да определят таксите за кандидатстване, а държавни стипендии да получават само студентите и докторантите в редовна форма на обучение.

Общественото обсъждане на проекта продължава до 15 юли. След това предложенията ще бъдат обобщени, а окончателният вариант ще бъде внесен за разглеждане и гласуване в Народното събрание.