След 3393 дни Радан Кънев се върна начело на ДСБ (Обзор)

3393 дни след като хвърли оставка като лидер на “Демократи за силна България”, Радан Кънев се завърна на председателския пост. При това пребори кандидат, зад когото застанаха основателят на партията Иван Костов и досегашният лидер Атанас Атанасов. И макар прогнозите да накланяха везните в полза на депутата Йордан Иванов, Кънев го “пребори” с 302 на 233 гласа. Резултатът изненада и него, както сам призна пред медиите, след като получи 4-годишен мандат начело на партията.

Юристът е един от основателите на ДСБ. Застана начело на партията през лятото на 2013 г. след края на втория мандат на Иван Костов. Определян е като отличен стратег, а речта му пред делегатите на Националното събрание тази събота дори успя да “обърне” някои от гласуващите в негова полза. Има опит, контакти и знания да управлява и да е на преден план, твърдят поддръжниците му.

По време на неговото лидерство ДСБ се включи в широката дясна коалиция “Реформаторски блок”, която бе коалиционен партньор на ГЕРБ във второто правителство на Бойко Борисов. През 2015 г. Кънев изтегли партията си от формата, след като промените в конституцията се оказаха различни от първоначално договорените и реформата на съдебната власт не се случи, а Христо Иванов подаде оставка като правосъден министър.

В началото на 2017 г. Кънев създаде политическата платформа “Нова република” като десноцентристка и антикорупционна коалиция и алтернатива на ГЕРБ и БСП. В нея влязоха ДСБ, “Съюз за Пловдив” и БДО. На парламентарните избори същата година те взеха малко под 2,5% подкрепа и останаха извън парламента. А Кънев подаде оставка и като лидер на ДСБ.

50-годишният софиянец е втори мандат евродепутат, владее френски, английски и немски език. Юрист е по образование, но в Европарламента в момента е зам.-шеф на комисиите по обществено здраве и по промишленост, изследвания и енергетика, членува и в тази по околна среда, климат и безопасност на храните.

ДСБ да стане национално разпознаваемата партия на дясната икономическа политика, да е гарант на правовата държава и либералната демокрация и да бъде партията на активното българско участие в новото европейско единствo - това са трите основни цели, които постави новият лидер на ДСБ.

Кънев не вижда проблем да съвместява евродепутатството си с ръководенето на партията - в ЕП има достатъчно примери. Протегна обаче ръка към опонента си Йордан Иванов и освен че го посочи като един от двамата си заместници, обяви, че ще действат като екип, включително и че ще реализират програмата, която пловдивчанинът бе разписал за партията. “Имаме на практика равен резултат между двама политици с близки и добри лични и професионални отношения. Бих разглеждал следващото ръководство като един екип, който ще се ръководи от нас двамата”, каза новоизбраният лидер.

При избора на новото тясно ръководство Кънев избра да заложи на приемствеността и остави голяма част от досегашните членове. Призна за един “нетрадиционен” ход - вкара в него новопостъпилия в ДСБ Владислав Панев. На последните избори бившият съпредседател на някогашния коалиционен партньор “Зелено движение” стана депутат от ПП-ДБ именно като квота на ДСБ.

А 2 от 12-те позиции в Изпълнителния съвет Кънев остави свободни - за хора като Панев, национално разпознаваеми експерти, които бъдат привлечени в партията през следващата година. Новият лидер на ДСБ обеща и всички депутати да имат право на глас в ръководството, включително и излезлият “в запас” досегашен председател Атанас Атанасов.