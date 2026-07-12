ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мика Абдала: момичето от Тексас, което носи Българ...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23212449 www.24chasa.bg

Жертвите от катастрофата край Дупница се връщали от преход на Седемте рилски езера

1336
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тежката катастрофа в Дупница СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

Жертвите и пострадалите в катастрофата край Дупница се връщали от преход на Седемте рилски езера. Днес на мястото на трагичния инцидент дойдоха техни близки. 

При катастрофата загиниха двама, а трима са ранени. 19-годишно момиче е в критично състояние в болница. Колата се врязла в камион с ремарке, паркиран извън пътя. Сигналът за инцидента е получен малко след 19 часа. От полицията съобщиха, че камионът не е бил в нарушение.

На място бе повикана и въздушна линейка.

Движили са се с четири автомобила, като катастрофиралият е бил последен, съобщи Би Ти Ви. 

Обстоятелствата около самия инцидент и причините за него все още не се коментират официално от властите. Очаква се в следващите дни да има подробна информация от полицията и Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Тежката катастрофа в Дупница СНИМКА: Фейсбук/Иван Владимиров

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики: Как 1000 лева станаха един (Видео)