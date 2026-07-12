Жертвите от катастрофата край Дупница се връщали от преход на Седемте рилски езера

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Жертвите и пострадалите в катастрофата край Дупница се връщали от преход на Седемте рилски езера. Днес на мястото на трагичния инцидент дойдоха техни близки.

При катастрофата загиниха двама, а трима са ранени. 19-годишно момиче е в критично състояние в болница. Колата се врязла в камион с ремарке, паркиран извън пътя. Сигналът за инцидента е получен малко след 19 часа. От полицията съобщиха, че камионът не е бил в нарушение.

На място бе повикана и въздушна линейка.

Движили са се с четири автомобила, като катастрофиралият е бил последен, съобщи Би Ти Ви.

Обстоятелствата около самия инцидент и причините за него все още не се коментират официално от властите. Очаква се в следващите дни да има подробна информация от полицията и Окръжна прокуратура – Кюстендил.