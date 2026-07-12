Над 800 евро глоба за шофьорка, блъснала пешеходка край пловдивското село Брестник

Пострадалата получила тежка травма на крака

818 евро глоба ще плати водачка, блъснала пешеходка и и причинила средна телесна повреда на пътя край пловдивското село Брестник. Съдът е преценил, че не е нужно книжката й да се отнема.

На 1 юни 2024 г. жената се движела по Околовръстното на Пловдив посока село Брестник. Пострадалата пък вървяла по пътното платно, шофьорката не я видяла и я блъснала с автомобила си ''Опел'', модел ''Антара''. Тя била откарана в болница и там лекарите установили, че е получила тежка травма - открито счупване на двете кости на дясната подбедрица в долната част на крака, близо до глезена. Вследствие на това увреждане движенията на десния й крак били трайно затруднени за период от около 5–6 месеца.

Изправена пред Районния съд в Пловдив, шофьорката признала вината си и се споразумяла с прокуратурата. Според съда тя е нарушила правилата за движение - не е намалила скоростта си навреме и не е спряла, въпреки че е съществувала опасност за движението.