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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23212528 www.24chasa.bg

Лек автомобил и микробус се удариха челно край Широка лъка, има пострадала жена

Валентин Хаджиев

[email protected]

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При катастрофата е пострадала 52-годишна жена Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Катастрофа между микробус и лек автомобил е станала на пътя между смолянските села Стойките и Широка лъка, в участък с остър завой. Инцидентът е възникнал в платното за движение в посока Широка лъка.

По първоначални данни ударът е бил челен, след като лекият автомобил е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е сблъскал с микробус, движещ се към Широка лъка.

В резултат на катастрофата е пострадала 52-годишна жена от село Стойките. Тя е откарана в болница за медицински прегледи и уточняване на състоянието ѝ.

След инцидента движението в района не е било преустановено. Повредените превозни средства вече са изтеглени от пътното платно, но водачите се призовават да преминават с повишено внимание заради опасния завой и възможните остатъчни последици от произшествието. Причините за катастрофата се изясняват.

При катастрофата е пострадала 52-годишна жена Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

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