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Ритуал по отделяне на главата практикували в Хераклея Синтика

Тони Маскръчка

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Ритуал по отделяне на главата практикували в Хераклея Синтика. СНИМКА: Ахеология Бугарика

Интересен ритуал се е практикувал в античния град Хеаклия Синтика край Петрич. Важен детайл от торса на мраморната статуя (Аполон или Дионис), открита на 11 юни при тазгодишния първи етап от разкопките в Хераклея Синтика, насочват археолозите към практикуването на този интересен ритуал, съобщава Археология Булгарика.

Става дума за нарочно направена перфорация в основата на шията, която стана видима след почистването на торса. „Това показва, че главата e била отделена преднамерено, много внимателно. Вероятно хераклейци не са могли да възстановят статуята, пострадала при вражеска атака, но са я запазили и са отделили главата, за да „погребат" и нея отделно – както са направили и с втората статуя (от края на ІІ век), заровена в Големия канал на града. Там открихме главата на 6 метра от торса и не бяхме наясно защо, сега получаваме обяснението", коментира проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ - БАН).

Според ръководителя на разкопките дотук само първата открита в канала статуя – на Луций, е изключение от правилото торсове и глави да се заравят поотделно. Той припомни и за главата на богинята (вероятно Артемида), открита преди няколко години под специално защитно съоръжение – тя вече е в Петричкия музей, но предстоят още изследвания, които да докажат или отхвърлят хипотезата, че намерените при тазгодишните разкопки ходила в сандали са от същата статуя (отсега е сигурно само, че сандалите са били оцветени в червено).

„Изглежда, че с този ритуал хераклейци са отдавали почит към богове и хора, представени в мрамор. Навярно трудно ще намерим главата на Херакъл от пострадалата негова статуя, засега разполагаме с ръцете и с торса. Вече сме сигурни, че тя не е сред рушевините на храма, изчерпахме ги като проучване. Но има и други места, на които ще проверим, когато подновим разкопките по-късно тази година", допълва проф. Вагалински.

Ритуал по отделяне на главата практикували в Хераклея Синтика. СНИМКА: Ахеология Бугарика

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