Въздушната линейка транспортира мъж с травма на главата от Смолян до София

Към 19,30 часа медицински хеликоптер транспортира мъж с травма на главата от Смолян до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" в София. Това съобщи д-р Васил Гривнев – началник на спешното отделение към Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров" - Смолян, пише БТА.

Пациентът е приет в спешното отделение в късния следобед след падане. При прегледа е установен хематом на главата. След оценка на състоянието му обаче, е взето решение да бъде транспортиран по въздух до столичната болница, добави д-р Васил Гривнев.

Поради проливния дъжд и гръмотевичната буря излитането на медицинския хеликоптер се забави и той излетя към София около 19,30 часа. Пациентът е насочен към Клиниката по неврохирургия след консултация с доц. Николай Велинов.

Това е поредна мисия на въздушната спешна помощ от Смолян. От април тази година медицинските хеликоптери кацат на новоизградената хеликоптерна площадка към МБАЛ „Д-р Братан Шукеров", която позволява по-бързо транспортиране на пациенти в критично състояние до специализирани лечебни заведения.

За по-малко от 48 часа екипи от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух (ЦСМПВ) са изпълнили пет успешни мисии, съобщиха от центъра във фейсбук.

Две първични мисии за пострадал турист в планината и при тежко пътнотранспортно произшествие е реализирал в събота, 11 юли, екип на оперативната база в София. Първата е била изпълнена в района на връх Харамията, Рилските езера, след сигнал в Координационната централа на ЦСМПВ от Планинската спасителна служба за пострадала жена. Пациентката е транспортирана до УМБАЛ „Св. Анна" - София, където е приета за последващо лечение.