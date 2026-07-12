Бащата на загиналата 16-годишна Ивана открил в телефона ѝ схема за продажба на наркотици

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Бащата на загиналата 16-годишна Ивана Стойнева открил в телефона ѝ схема за продажба на наркотици. Мочичето почина след падане от петия етаж на жилищен блок в Благоевград след купон с приятели. Нейният баща започва собствено разследване и телефонът на тийнейджърката го отвежда до чатове, крипто плащания и GPS координати за т.нар. „дропове".

След смъртта на Ивана баща ѝ разбива профила ѝ в Instagram. Вместо обикновени разговори открива десетки чатове, които според него разкриват схема за поръчване на наркотици чрез криптовалута и т.нар. „дропове", съобщава Би Ти Ви.

„Нещата, които намерих там, са страшно потресаващи. Има си „меню", има описание как да си поръчате и как да ги платите на терминал", казва Стойне Стойнев.

Според откритите чатове поръчките се плащат чрез Litecoin през Revolut и кеш терминали. След потвърждение на превода клиентът получава GPS координати и видеоклип с мястото, откъдето да вземе наркотиците.

Една от локациите, изпращана в Telegram и Signal каналите за доставка на наркотици, е зад електрически табла. Там доставчиците са крили „стоката".

„Този, който си го е купил, да дойде да си ги вземе, като му пращат локация и клип, но след като им е пратил бележката от терминала, че е внесъл пари", казва Стойне Стойнев.

Ж.к. „Запад" в Благоевград е втората локация, открита в Instagram профила на Ивана за доставка на наркотици. Това е и едно от местата, които се виждат във видеоклиповете с указания откъде децата могат да вземат наркотици.

„Основните канали са Telegram и Signal, но кой стои зад това, вече трябва да установят властите", посочва Стойне Стойнев.

Дни след трагедията директорът на полицията в Благоевград потвърди, че по случая има данни за поръчани по интернет наркотични вещества.

„Децата са си поръчали по интернет, преди около месец, по Telegram – ЛСД", каза ст. комисар Илия Тупаров.

В трагичната нощ от балкона полетя и 15-годишният Димитър Смилков, който е сочен за приятеля на Ивана. Той се възстановява от инцидента.

Бащата излага своя версия за случилото се във фаталната нощ. Според него Димитър Смилков е скочил сам, докато е бягал от полицията.

„Имам потвърждение от висш полицай, че Димитър Смилков, когато полицията прави обход на блока и се качва нагоре към петия етаж, тръгва да бяга. Тогава пада и те го задържат. Защо бяга? Бяга виновният. Нито е хвърлен, нито е скочил. Тръгва да бяга от самата полиция", казва Стойне Стойнев.