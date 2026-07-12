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Бързият влак от Бургас за София заседна в Калофер,...

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Бързият влак от Бургас за София заседна в Калофер, паднали клони спряха тока на контактната мрежа

Марияна Бойкова

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Пътниците все още не могат да се приберат. Снимка: Марияна Бойкова

Бързият влак, който тръгва от Бургас за София в 16,25 ч заседна в 19,55 ч на гарата в Калофер. Паднали от бурята клони са изключили напрежението в контактната мрежа и пътниците вече час и половина висят на гарата.

От информацията на БДЖ Пътнически превози съобщиха, че клоните се разчистват, но не могат да дадат информация кога ще бъде възстановено движението. 

Един от най-бързите влакове на БДЖ трябваше да пристигне в София в 22,27 часа, в момента не е ясно кога пътниците, избрали тази композиция, ще пристигнат до крайната си спирка. 

От Националната компания "Железопътна инфраструктура" заявиха, че са изпратили специализирана машина, по-късно поясниха, че към 21,21 часа е подадено напрежение в мрежата, а в 21,40 часа влакът е тръгнал. 

Пътниците все още не могат да се приберат. Снимка: Марияна Бойкова
Пътниците все още не могат да се приберат. Снимка: Марияна Бойкова
Пътниците все още не могат да се приберат. Снимка: Марияна Бойкова
Пътниците все още не могат да се приберат. Снимка: Марияна Бойкова
Пътниците все още не могат да се приберат. Снимка: Марияна Бойкова
Пътниците все още не могат да се приберат. Снимка: Марияна Бойкова
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